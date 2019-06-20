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Toros’tan Maraş yorumu

20 Haziran 2019

CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros, soyal medya hesabından, hükümetin Maraş ile ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

Açıklama şu şekilde:

“Maraş Hakkında,

Kapalı Maraş, BM parametrelerine bağlı yürütülmekte olan kapsamlı federal çözüm müzakerelerinde özel bir öneme sahiptir. 1974 yılından bu yana kapalı tutulan Maraş’la ilgili yürürlükte olan bir BM kararı kapsamında, mevcut siyasi koşullarda ne şekilde açılabileceği belirtilmektedir. Buna göre, BM yönetiminde ve mülklerin yasal sahiplerine iade edilmesiyle açılabileceği bilinmektedir.

BM nezdinde taraflar arasında devam eden çözüm müzakerelerinde, muhataplar Toplum Liderleridir. Dolayısıyla, BM altında yürütülen müzakerelerle ilgili herhangi bir karar, halkın müzakere yetkisi verdiği ve BM nezdinde “Kıbrıs Türk Toplumu Lideri” olarak muhatap kabul edilen Sayın Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir. Bakanlar Kurulu böyle bir açılım yapmayı değerlendirebilir, ancak bu Sayın Cumhurbaşkanı ile bilgi paylaşımı, diyalog ve istişare içerisinde bir karara dönüştürülmesi halinde bir anlam taşıyabilir. Böyle bir karar ancak bu şekilde alınması halinde, uluslararası hukuka bağlı bir açılım olarak muteber değerlendirilebilir ve çözüm müzakerelerine olumlu bir “oyun değiştirici” etkisi olabilir. Bu yüzden uluslararası hukuğa bağlı hareket edilmesi zaruridir. Aksi takdirde, müzakerelerde devam eden çıkmaz daha da derinleşir, bunun sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklenir, Toplumumuz üzerinde var olan sınırlamalar artar, ve esas hedefine asla hizmet etmez…”

 

Fikri TorosMaraş HakkındaKapalı Maraş, BM parametrelerine bağlı yürütülmekte olan kapsamlı federal çözüm…

Dogus Derya paylaştı: 20 Haziran 2019 Perşembe

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