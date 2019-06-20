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KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik: Çocuksuz aile 10 bin, çocuklu aile 15 bin Euro

20 Haziran 2019

KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik: Çocuksuz aile 10 bin, çocuklu aile 15 bin Euro. Rum Bakanlar Kurulu, 45 yaşına kadar olan çiftlerin, KKTC’nin, bugün Rumların ve Maronitlerin yaşadığı köylerine yerleşmeye teşvik politikası çerçevesinde yeni bir plan onayladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün onaylanan planın derhal yürürlüğe girdiğini ve bu çerçevede Rumların yaşadığı DipKarpaz, Sipahi ile Maronitlerin yaşadığı Koruçam ve Karpaşa’ya yerleşmek isteyen 18 yaş altı çocuklu ailelere 15 bin, çocuksuz ailelere de 10 bin Euro teşvik verileceğini açıkladı.

KKTC’deki köylere yerleşecek ailelere, ek olarak 2 bin Euro tutarında ev eşyası ve 3 bin Euro tutarında da mesleki faaliyet teşviki ödeneceğini belirten Fotiu başvuru sayısına bir sınır getirmediklerini, halihazırda daha önceden yapılmış 50 başvuru bulunduğunu ve bunların şu anda işleme alınacağını anlattı.

Fotiu bu çok sayıda ailenin teşviklere başvurarak KKTC’deki adı geçen köylere yerleşmeye talip olacağına inandıklarını belirtti ve ilgilenenleri, özellikle Rum okulunun da bulunduğu Karpaz’ı tercih etmeye çağırdı “bu teşvik planı ile istediklerimizden biri de okulu takviye etmektir. Kormacit’te (Koruçam) okul yok ama talep gelir ve okulu yeniden aktifleştirmeyi haklı kılacak çocuk olursa, bunu yapacağız” dedi.

Fotiu’ya, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir miktar Maronitin Karpaşa’ya dönmesiyle ilgili açıklaması sorulan Fotiu, “Rum Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı planın Özersay’ın açıkladığı ile hiçbir ilgisi olmadığını, kendi planlarının bir yıldır incelenmekte olan ve dün de Bakanlar Kurulu’ndan geçen plan olduğunu” söyledi.

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