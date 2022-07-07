Töre:Türkiye ve KKTC’nın Ada’da iki egemen devlet çözümünden yanadır

CumhuriyetMeclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi’nde (TUSİM) “Kıbrıs’ın Gelecek Vizyonu” başlıklı bir konuşma yaptı.

KKTC‘nin bağımsız bir devlet olarak kurulmasından sonra federasyon görüşmelerinin yapılmasını doğru bulmadığını belirten Töre, Türkiye ve KKTC‘nın Ada’da iki egemen devlet çözümünden yana olduğunu, bunun dışında bir anlaşmaya yanaşmayacağını vurguladı.

Töre, “KKTC‘de iki egemen devlet çözümü hayata geçirilmezse biz bu şekilde yolumuza devam ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletlerin hediyesi değil. Bu devlet, şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanetidir. Onlara ihanet edemeyiz. KKTC‘nin ortadan kalkmasını kabul edemeyiz. Türk ordusunun garantörlüğünün bozulması ve Ada’dan çekilmesini asla kabul edemeyiz.” diye konuştu.

Töre, Kıbrıs’ın enerji kaynakları bakımından zengin Doğu Akdeniz’de önemli bir konuma sahip olduğunu, dolayısıyla Mavi Vatan kavramının sadece karayı kapsamadığını, aynı zamanda deniz altındaki zenginliklere sahip olmayı da kapsadığını söyledi.