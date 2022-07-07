Bengihan: Asgari ücretli hızla sefalete doğru sürükleniyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 30 Haziran itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9046 TL olduğunu açıkladı. İşte yapılan açıklama;

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 9046 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 76,92 TL, aylık 2307.60, yetişkin bir erkek için günlük 81,28 aylık 2438,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 85,74, aylık 2572,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 57,60 TL, aylık 1728,00 TL’dir.

30 Haziran 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 76,92 2307,60 Yetişkin Erkek 81,28 2438,40 15-19 Yaş Çocuk 85,74 2572,20 4-6 Yaş Çocuk 57,60 1728,00 Toplam 301,55 9046 AÇLIK SINIRI 9046

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 9046,20 TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle alım gücü sürekli gerilemiştir. Şöyle ki; 2021 yılının Mart ayında 3828 TL olan asgari ücret 332 Sterline denk gelirken bugün 6090 TL olan asgari ücret 295 Sterline gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Mayıs ayında % 9,54 son dört ayda %56,76 bir yılda %110,42 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle Elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında atırmasını talep ederiz.