Töre: Hep önümün tıkandığını hissettim

Sporcular Yazı Dizisi’nde 61’inci konuğumuz masa tenisi sporcusu Elif Töre oluyor.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 61’inci konuğu olan Elif Töre 4 yaşından beri masa tenisi oynuyor. 9 sene üst üste KKTC ferdi kadınlar şampiyonluğu elde eden Elif, partneri Kezban Yayman ile 2011’de Türkiye minik çiftler üçüncüsü, 2015’de Türkiye büyük çiftler üçüncüsü oldu. Elif 2015 yılında Türkiye kadınlar üçüncülüğü elde ederken, takım halinde katıldıkları Türkiye 3.Ligi’nde ise 2019’da şampiyonluk yaşadı.

İşte Elif Töre’nin sporcular yazı dizimizdeki sorulara verdiği cevapları:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Covid 19 pandemi süreci tüm Dünyayı etkisi altına alan, tedavisi bilinmeyen bir virüs olarak yayılmaya başlamıştı, dolayısıyla ülkeler hazırlıklı değildi bu virüse. Bizim ülkemizde de bir karantina sürecine girildi ve tüm spor faaliyetleri durduruldu. Ancak halen kapalı olan veya faaliyetlerine devam edemeyen spor branşları mevcuttur ve Devletimiz daha kapsamlı kararlar üretmelidir bu hususta.

2-Bağlı olduğun federasyonun Covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Ben masa tenisi sporcusuyum ve Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonuna bağlıyım. Federasyonum da tabii ki ilk başta tüm faaliyetlerini durdurdu, ancak daha sonra ferdi turnuvalar ile çalışmalarına başladı. Ne yazık ki vaka sayısında artış yaşandıktan sonra faaliyetler tekrar durdu ve ardından da tekrar bir kapanma sürecine girdik. Dolayısıyla federasyonumuz, sağlığı da göz önünde bulundurarak olması gerekeni yapmıştır diye düşünüyorum.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Masa Tenisi Federasyonu teması en aza indirmek adına takımlar için bir antrenman programı çıkartmıştı. Buna ilaveten pandemi koşullarına uygun şekilde lig ve maçların takviminin yeniden düzenlenmesi gerekir çünkü sezonun bitmesine az kaldı ve henüz ferdi turnuvalar tamamlanmadı, lig maçları da yapılmadı. Sporcular olarak artık maç yapmanın özlemi içerisindeyiz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben şu an Küçük Kaymaklı takımında forma giyiyorum, takımımız bu sene kuruldu ancak güçlü bir kadromuz var, takımımla birlikte güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Masa tenisi çok zor bir spor olduğu gibi çok da eğlenceli bir spordur, aynı zamanda tüm vücudu aktif çalıştırır.

Her şeyden önce bir sporcunun motivasyonunu artırma görevi antrenörde ve ailelerdedir. En başta sporcunun yaptığı sporu sevmesi gerekir, antrenmana severek ve istekli gelmesi gerekir. Ancak herkesin nasıl motive olacağı değişir, örneğin ben antrenman yaptıkça hatta belki de zorlandıkça hırslanan ve motive olan bir sporcuyum. Dolayısıyla sporcu ile empati yapabilmek çok önemlidir çünkü bu şekilde sporcu kendi spor kariyerine yön vermeye başlar.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Maalesef bu konuda Spor Dairesinin tüm spor branşlarına eşit katkı sağladığını düşünmüyorum. Özellikle kendi branşıma katkının artması gerektiğini düşünüyorum. Mesela federasyon başkanımız Mustafa Bekiroğulları federasyonun yan tarafındaki araziyi alıp büyük bir tesis inşa etmek ve biz sporcuların uluslararası standartlarda çalışmalarımızı yapmamız için girişimler yapmıştır, ancak yıllardır bu projenin başlaması için olumlu bir sonuca ulaşılmadı.

6-Devletin spor federasyonlarına veya başarılı sporculara yönelik yaklaşımı sence nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Devletimizin tabii ki belli bir bütçeye sahip olması ve spor federasyonlarına kısıtlı bir bütçe ayırabilmesi federasyonları ve yapacakları etkinlikleri de kısıtlıyor. Ben kendimden örnek verecek olursam, 4 yaşımdan belli masa tenisi oynuyorum ve bu spor benim hayatımın bir parçası. KKTC ve TC’nde birçok başarı elde ettim ancak ne yazık ki bir yerde hep önümün tıkandığını hissetim. Bunun sebebi gerek uygulanan ambargolar gerekse bizim kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılardır. Biz 2019 yılında bir ilki başardık ve ilk defa bir KKTC kadın takımı (Saytev) Türkiye liglerinde yarıştı, hatta Türkiye 3.Lig Şampiyonu olarak bir üst lige yükseldik. Ancak daha sonra teknik sıkıntılardan dolayı ligde devam edemedik ve takım arkadaşlarımla farklı takımlara dağıldık.

Devletimiz bize gereken katkıyı sağlasaydı daha farklı olabilirdi.

Umarım devletimizin de desteği ile ülke sporcuları daha çok uluslararası arenada yer alır ve ülkemizi başarı ile temsil eder.