Angelina Jolie: Brad Pitt evliliğimiz boyunca bana şiddet uyguladı

Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında çocuklarının velayeti için devam eden davada yeni bir iddia ortaya atıldı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını önü süren Jolie, altı çocuğunun da tanıklık etmeye istekli olduğu söyledi.

Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014’te evlenen ama bundan 5 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt‘in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmış değil. Bununla birlikte Jolie tarafından, ayrılık sonrası gündeme gelen aile içi şiddet iddialarını destekleyen bir adım geldiği iddia edildi.

45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma velayet davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt’in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını önü sürdü. Jolie aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır olduğunu ifade etti.