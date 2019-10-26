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Toprak sete çarpıp takla atan araçta 1’i bebek 3 kişi yaralandı

26 Ekim 2019

Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik çarpışmasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.

“Bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve Tuana Alıç (K-2,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.”

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