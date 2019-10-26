Avcı camiasının büyük bir heyecan beklediği Büyük Av Mevsimi yarın başlıyor. Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu yaptığı açıklamada av mevsiminin kazasız belasız geçmesini diledi.

Açıklama şu şekilde:

“Avcı camiasının büyük bir ve heyecan merakla beklediği Büyük Av Mevsiminin kazasız belasız geçirmesini diliyoruz. Avcılarımızın yasalara ve etik kurallara bağlı olarak, kültürümüze yakışır av günleri geçirmesi en büyük isteğimizdir.

Özellikle Büyük Av Mevsiminde kolay fark edilebilir renkli ve fosforlu kıyafetler giyilmesinde de yarar var. Güvenliğin ön planda tutularak yapılan av sonrası avcılarımızın evine sağ salim dönerken, doğada çöp bırakmayacağından da hiç şüphemiz yok.

İNCE AV MEVSİMİ DE 12 OCAK 2020 PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAK

Büyük Av Mevsimi ve 1 İnce Av Mevsimi’nin tarihleri ve haritaları Bakanlar Kurulu’nun yaptığı toplantıda onaylandı.

Karara göre Büyük Av Mevsimi 27 Ekim 2019 – 5 Ocak 2020 tarihleri arasında tümü Pazar günleri olmak üzere 11 av günü olarak onaylandı.

Birinci İnce Av Mevsimi (Cikla Avı) de 12 Ocak – 4 Mart 2020 tarihleri arasında Pazar ve Çarşamba günleri olmak üzere toplam 16 gün olarak onaylandı.

Avcılık Federasyonu tarafından akıllı cep telefonlarında geçen yıl hizmete giren ‘Av Haritası Uygulaması’ da 18 Ekim Cuma günü yeniden güncellendi. Bu uygulama ile avcılar, “açık bölgede mi? kapalı bölgede mi?” olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenebilecek.”