Toplumsal Varoluş Platformu: 10 Haziran’da sokaktayız!

Toplumsal Varoluş Platformu’na bağlı örgütler (BASIN SEN, BES, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DEV-İŞ, ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, GÜÇSEN, KAMU-İŞ, KAMU-SEN, KOOPSEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, TÜRKSEN) yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde yapılan zamları, alım gücünün korunamamasını, imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto etmek için Toplumsal Varoluş Platform örgütleri olarak 10 HAZİRAN 2022, Cuma günü (Yarın) sabah saat 07:00’de Başbakanlık ışıklarında Pankartlı Eylem ve Broşür dağıtımı, 18:30’da ise tüm halkımızla Protesto Yürüyüşü yapılacaktır.