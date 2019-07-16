Güney KıbrısKıbrısManşet

Toplantı sona erdi: Akıncı’nın önerisi kabul edilemez

16 Temmuz 2019

Toplantı sona erdi: Akıncı’nın önerisi kabul edilemez…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Limasol’da bir araya gelen Rum siyasi parti başkanlarının toplantısının sona erdiği haber verildi.

Rum siyasi parti başkanlarının ortak açıklamasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “önerisinin kabul edilemeyeceği” sonucunun çıktığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi’nin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklamada “önerinin Kıbrıs sorununun özünden uzaklaştığı, öte yandan menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler içermesinden ötürü kabul edilemeyeceğinin ifade edildiğini” bildirdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı görüşüldü

16 Temmuz 2019
Lefkoşa Türk Belediyesi

16 iş yeri denetlendi, 1 dönercinin faaliyetleri durduruldu

16 Temmuz 2019
fuhuş

Fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

16 Temmuz 2019

İzinsiz ikametçilerin tutuklamaları sürüyor

16 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı