Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yaptığı toplantıda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın geneli üzerinde çalıştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komite, çalışmalarına Perşembe saat 09.00’da devam edecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.