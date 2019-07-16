KıbrısManşet

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı görüşüldü

16 Temmuz 2019

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yaptığı toplantıda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın geneli üzerinde çalıştı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komite, çalışmalarına Perşembe saat 09.00’da devam edecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Lefkoşa Türk Belediyesi

16 iş yeri denetlendi, 1 dönercinin faaliyetleri durduruldu

16 Temmuz 2019
fuhuş

Fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı

16 Temmuz 2019

İzinsiz ikametçilerin tutuklamaları sürüyor

16 Temmuz 2019
ani-ölüm

Lapta’da ölü bulunan Druzhina’nın ölüm nedeni açıklandı

16 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı