Toplam 18.880 test yapıldı, 207’si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi

KKTC’de son 24 saatte yapılan 18 bin 880 test sonucunda 207’si yerel 257 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 78 kişi de taburcu edildi.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.
81 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
18 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.880
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47
Yerel Vaka Sayısı: 207
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.855.122
Toplam Vaka Sayısı: 25.512
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.246
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2175
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2089
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4382
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 568
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6984
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.721