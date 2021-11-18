ABD Pfizer’ın COVID-19 ilacından 10 milyon adet aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer’ın bu ay başında yaptığı açıklamada geliştirdiği antiviral ilacın COVID-19’a yakalanan kişilerin hastaneye yatırılma ve ölüm riskini ciddi anlamda azalttığının altını çizdi.

Söz konusu ilacın şu anda Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayını beklediğini vurgulayan Biden, “Ancak ben Amerikan halkına yeterli tedarikin sağlanması için acil adımlar attım. Bugün Pfizer’ın antiviral COVID-19 ilacından 10 milyon adet satın aldığımızı ve bu ilaçların bu yıl bitmeden ve 2022 içinde dağıtılacağını duyurmaktan gurur duyuyorum.” değerlendirmesini yaptı.

10 milyon ilaç için 5,29 milyar dolarlık anlaşma

Biden, “ilaçların herkes için erişilebilir ve ücretsiz olması için de gerekli hazırlıkları yaptığını” belirterek söz konusu ilacın salgınla mücadelede kendilerine ivme kazandıracağını ancak hâlâ en güçlü silahlarının aşılar olduğunun altını çizdi.

Pfizer, 10 milyon adet ilacın teslimi için ABD hükûmetiyle 5,29 milyar dolarlık bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, FDA’nın onay vermesi halinde bu yıl içinde ilacın teslimatının başlayacağı belirtildi.

Pfizer FDA’e başvurmuştu

ABD’li ilaç firması Pfizer, 16 Kasım’da COVID-19’a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA’e başvurmuştu.

Söz konusu ilaç, FDA’dan onay alması halinde “Paxlovid” adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.