Güney KıbrısManşet
Güney Kıbrıs’ta 388 yeni vaka 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 330 test sonucunda 388 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı 66 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 589’a yükseldiğini toplam vaka sayısının da 129 bin 158’e ulaştığını açıkladı.
Durumu ağır olan 34 hastanın 15’i entübe, biri intravenöz yoğun bakıma, 18’i yoğun bakıma alındı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(19 hasta)
COVID odası
15
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(13 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
3
Limasol
(23 hasta)
COVID odası
15
Yoğun bakım ünitesi
8
Baf
(14 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
3
Kutsanmış
(1 hasta)
COVID odası
1
Yoğun Bakım Üniteleri
(16 hasta)
entübe
15
Solunum cihazı hariç
1