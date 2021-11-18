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Güney Kıbrıs’ta 388 yeni vaka 1 can kaybı

18 Kasım 2021
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 330 test sonucunda 388 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 330 test sonucunda 388 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı 66 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 589’a yükseldiğini toplam vaka sayısının da 129 bin 158’e ulaştığını açıkladı.



Durumu ağır olan 34 hastanın 15’i entübe, biri intravenöz yoğun bakıma, 18’i yoğun bakıma alındı.

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(19 hasta)

COVID odası

15

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(13 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

3

Limasol

(23 hasta)

COVID odası

15

Yoğun bakım ünitesi

8

Baf

(14 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

3

Kutsanmış

(1 hasta)

COVID odası

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(16 hasta)

entübe

15

Solunum cihazı hariç

1

 

 



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18 Kasım 2021


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