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Topaloğlu: Okullar açılırsa otobüs ve minibüs işletmecileri yola çıkamayacak

19 Ağustos 2020
Fuat Topaloğlu
Fuat Topaloğlu

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin pandemi döneminde verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi ve 1 Eylül’de okulların açılmaya hazırlandığı bir ortamda otobüs ve minibüs işletmecilerinin gerekli tedbirleri alıp yola çıkamayacaklarını söyledi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Altı aya yakın bir süredir zor günler geçiyoruz. Bu süreçte uzun bir dönem bizde kapalı kaldık sonra açıldık ama eski günlerdeki gibi araçlarımız dolup taşmadı. Eskiden günde 3-4 sefer yaparken günde bir hatta bazı günler hiç sefer yapamaz hale geldik.

Araçlarımızın büyük bir kısmı aylardır çalışmıyor. Önümüzde çok kısa bir süre var ve 1 Eylül’de okulların açılacağı söyleniyor. Altı aydır atıl durumda duran araçların yağı, aküsü ve lastiklerini değiştirmeye kalksanız her araç için en az 20 bin Türk lirasına acil ihtiyacımız var.

Hükümet ile yaptığımız görüşmelerde bize düşük faizli kredi sözü verilmişti. Maalesef bu söz yerine getirilmedi. Pek çok arkadaşımız kredi alamadı.  Hal böyle iken biz 10 gün sonrasına bu araçlarımızı nasıl hazır hale getireceğiz ve güvenli bir şekilde yollarda süreceğiz?

Bu konuda bir kez daha hükümeti verdiği sözün arkasında durmaya davet ediyoruz. Okullar açılmadan minibüslerin, otobüslerin hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ve bu ortamda bizlerin bunu tek başına yapabilecek ekonomik gücü maalesef yok.  Devlet bu konuda acilen bizimle iletişime geçip kredi talebimiz için gerekli prosedürü hızlandırması gerekiyor.

 

 


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