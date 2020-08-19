Gönyeli’de korkutan çarpışma

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01.20 raddelerinde Gönyeli Yenikent’te Belediye Bulvarı boyunca LU 703 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru süratli bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin Ayşe Dilara ÖZTÜRK (K-19) seyrettiği yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçmesi sonucu,

o esnada karşı istikametten gelip batı istikametine doğru seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin Şerife YAMAN (K-52) yönetimindeki LF 666 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde savrulan LU 703 plakalı araç, LF 666 plakalı aracın sağ arka yan kısmına aracının sol arka kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan LF 666 plakalı araç sürücüsü, kaldırılmış olduğu LDH Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edilmiştir.