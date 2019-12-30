Yaşam

Tom Hanks Yunanistan vatandaşı oldu

30 Aralık 2019

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ABD’li aktör Tom Hanks ve ailesine vatandaşlık verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Hollywood yıldızı Hanks ve ailesine vatandaşlık verilmesinde Yunan kültürünün tanıtımına verdiği katkılarının etkili olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos yaptığı açıklamada, Tom Hanks‘in Temmuz 2018’de Attika bölgesinde 74 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Tom Hanks ve Yunan asıllı eşi Rita Wilson, konusu Yunanistan’da geçen ya da Yunan toplumunun tanıtıldığı bir dizi filmin yapımcılığını üstlenmişti. Bunlar arasında ‘Mamma Mia’ ile ‘Kalbinin Sesini Dinle’ (My Big Fat Greek Wedding) filmleri de yer alıyor.

Tom Hanks ve Rita Wilson’la çocuklarının vatandaşlık için bir yıl içinde yemin etmeleri gerekiyor.



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