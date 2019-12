Toplu tecavüz davasında İngiliz turist suçlu bulundu

Mağusa Bölge Mahkemesi, tecavüz suçlamasında bulunan Britanyalı genç hakkında kamusal fesat çıkarmak suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Bu suç 1 yıl hapis ve 1700 euro para cezası öngörürken, cezanın açıklanması 7 Ocak’a ertelendi.

Kadın hakları örgütleri, 19 yaşındaki kadının hem polis hem de medya tarafından aşağılandığı ve kötü muamele gördüğünü söyleyerek kararı protesto etti.

‘Yaşları 15-18 arasında değişen 12 İsrailliden toplu tecavüz’ iddiası

Kıbrıs Rum mahkemesinde suçlamaları kabul etmeyen Britanyalı turist, 17 Temmuz’da Ayia Napa’da bir otelde 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını öne sürmüştü.

Aynı ay içinde kadının hayali bir suçla ilgili haksız iddiada bulunmak şüphesiyle tutuklanmasının ardından, yaşları 15-18 arasında değişen İsrailli turistler hiçbir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakılmıştı.

‘Yargıç kararını önceden vermiş’

Mağusa Bölge Mahkemesi’nde görülen davada yargıcın “Verdiğiniz ifadeler sahteydi” diye suçladığı sanık, avukatına dönerek “O zaten kararını çok önceden vermiş” tepkisini gösterdi.

Yüksek mahkemede temyize gideceklerini belirten avukatlardan Nicoletta Charalambidou, “Biz süreçte pek çok ihlal yaşandığına ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıslı kadınlardan protesto

Kadın hakları örgütleri, polisin vakayı ele alış şekline soruşturma açılmasını talep ederken, Güney Kıbrıs’ta tecavüz vakalarına yaklaşımın ve kurbanlarına muamelenin olumsuzluğunu eleştirdi.

"This victim was never protected, from the first instance," Zelia Gregoriou an activist who stood with about 20 individuals protesting against the verdict

"From the first instance,she was raped again & again by the press,by society & the legal system"

https://t.co/i1pdytFZre — FreeTheVictim4Justice (@FreeHer4Justice) December 30, 2019

Kadın hakları savunucusu 20 kadın, ağızlarına dudakların dikilerek kapatılmış gözüktüğü fularlar sararak duruşmaya katıldı.

‘Biz sana inanıyoruz’

Şili’de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan ‘Las Tesis’ eyleminin “Tecavüzcü sizsiniz” sözünü pankart olarak açan kadın aktivistler, kimliğinin saklı kalması için yüzü kapatılarak mahkemeden çıkarılan sanığa “Seninle birlikteyiz”, “Sana inanıyoruz” diye bağırdı.

Protestocular arasında yer alan Maria Mappouridou, “Kıbrıs polisi ve hükümeti bu genç hanıma yanlış şekilde muamele etti” eleştirisini getirirken, Helena Gonata, “Herkes ona inanmamak için bir sebep bulacak. Tecavüz böyledir, kimse size inanmaz” değerlendirmesinde bulunarak ekledi:

“Biz kadınları konuşmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Pek çok kadın çıkıp konuşmaktan korkuyor.”

I have grave concerns about this case as she has been found guilty due to ‘inconsistencies’ in her accounts. My #rapereview has linked to research done on the neurobiological impact of trauma on the brain which explains why accounts can be ‘inconsistent’ https://t.co/rBI5cRR7Fg — Victims’ Commissioner for London (@LDNVictimsComm) December 30, 2019

Yargıçtan polise yıldızlı pekiyi

Avukatları, Britanyalı genç kadının, suçlamaları geri çektiğine dair bir ifadeyi imzalamaya polis tarafından zorlandığını savunuyor.

Mahkemede sanık, polisin kendisine düşmanca ve olumsuz şekilde davrandığını, ne olduğunu görmediği bir ifadeyi imzalattığı yönünde konuştu.

A British woman who accused 12 Israeli men of rape in Cyprus and then retracted her statement was found guilty of public mischief https://t.co/bVOcPRlBkp — The New York Times (@nytimes) December 30, 2019

Yargıç ise polisin tümüyle doğru davrandığı ve kadına baştaki tecavüz iddiasını değiştirmesi için hiçbir baskı uygulanmadığı yönünde görüş beyan etti.

More you read, more sure you become that Cypriot police got her to withdraw her allegations. Why? Because a trial would hurt tourism. So FO should issue warning that young women should not visit Cyprus. Unsafe, clearly. Briton guilty over false rape claim https://t.co/cMneFfKMWz — Richard Woods (@DickieWoo) December 30, 2019

‘Gerekirse AİHM’e gideriz’

Britanyalı hukuki yardım grubu ‘Justice Abroad’, destek verdiği genç kadının davasını gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceklerini duyurdu.

Justice Abroad’dan Michael Polak‘ın yayımladığı açıklamada, “Bugünkü başarısızlığa rağmen, hem bir aydan uzun süre hapis yattıktan sonra seyahat yasağı nedeniyle Kıbrıs’ta 6 ay kalan genç için adaletin yerini bulması hem de Kıbrıs’ta cinsel suç kurbanlarına yönelik kültürün değişmesine yardım etme konusunda kararlıyız” denildi.