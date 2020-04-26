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Tom Cruise her kelime için ortalama 7 bin dolar kazanıyor

Hollywood yıldızlarının kelime başına aldığı para açıklandı. Ünlü yıldız Tom Cruise her kelime için ortalama 7 bin dolar ile zirvede yer aldı.

26 Nisan 2020

Casumo şirketi, Hollywood yıldızlarının kelime başına ortalama ne kadar para aldığını hesapladı.

Kelime başına en fazla kazanan Tom Cruise, bir filmde söylediği her kelime için ortalama 7 bin dolar (Yaklaşık 50 bin TL) alıyor.

Ünlü yıldız yaklaşık 30 saniyelik bir konuşma için 205 bin 609 dolar (Yaklaşık 1.5 milyon TL) alıyor.

Cinema Blend portalının haberine göre; Cruise’un geleneksel ücrete filmlerin gişede elde ettiği hasılattan yüzde almayı tercih ettiği, rakamın da bu yüzden yüksek olduğu kaydedildi.

İkinci sırada, kelime başına ortalama 5.682 dolar kazanan Kurt Russell yer alıyor.

Kelime başına ortalama 4.877 dolar alan Johnny Depp üçüncü oldu.

Kelime başına en fazla kazanan kadın oyuncu ise ortalama 4.637 dolar ile Cameron Diaz oldu.

Aynı zamanda bir proje kapsamında, söylediği her kelime için en fazla para kazanan oyuncunun Kurt Russell olduğu belirtildi.

1998 yapımı Soldier filminde 407 kelime söyleyen Russell’in kelime başına 36.855 dolar aldığı kaydedildi.

Bu kategoride ikincilik, 2001 yapımı Ocean’s Eleven filminde söylediği 685 kelime için toplam 10 milyon dolar, yani kelime başına 14.599 dolar alan Julia Roberts’a ait oldu.



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