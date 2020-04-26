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Pilli: Yeni vaka yok

26 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını  herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Bakan Pilli’nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 262
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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