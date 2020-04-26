Pilli: Yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Bakan Pilli’nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 262

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok