TL’nin değer kaybı hızlandı: Sterlin 21 TL seviyesinde

Döviz kurlarındaki yükseliş sürerken TL’nin değer kaybı hızlandı: Sterlin 21 TL seviyesinden işlem görüyor.
Güne 16,60 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru 16,72’ye kadar yükseldi. Euro/TL 17,87’yi, Sterlin/TL ise 20,86’yı gördü.
Güne 20,8085 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10:28 itibarıyla %0,87 artışla 20,9862 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,5328, en yüksek 20,9032 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 20,8767 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 09.05.2022 tarihinde 18,3693 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 20,9862 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 20,9862 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar
Güne 16,5814 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:28 itibarıyla %0,94 artışla 16,7288 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9954, en yüksek 16,6045 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,5859 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 09.05.2022 tarihinde 14,9241 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 16,7290 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,7288 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 17,7619 ile başlayan Euro kuru, saat 10:28 itibarıyla %1,28 artışla 17,9680 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,3505, en yüksek 17,8739 seviyelerini gören Euro, günü 17,7728 seviyesinde kapattı. Euro, 09.05.2022 tarihinde 15,7132 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 17,9680 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,9680 TL‘ye karşılık gelmektedir.