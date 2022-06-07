TL’nin değer kaybı hızlandı: Sterlin 21 TL seviyesinde

Döviz kurlarındaki yükseliş sürerken TL’nin değer kaybı hızlandı: Sterlin 21 TL seviyesinden işlem görüyor.

Güne 16,60 seviyesinde başlayan Dolar/TL kuru 16,72’ye kadar yükseldi. Euro/TL 17,87’yi, Sterlin/TL ise 20,86’yı gördü.

Güne 20,8085 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10:28 itibarıyla %0,87 artışla 20,9862 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,5328, en yüksek 20,9032 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 20,8767 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 09.05.2022 tarihinde 18,3693 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 20,9862 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 20,9862 TL‘ye karşılık gelmektedir.

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