Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC başladı. Apple Türkiye, ürünlerine zam yaptı.

Yeni zamlarla beraber Apple, yüzde 13 ile yüzde 22.5 arasında değişen oranlarda zamma gitti.

Şirket son olarak 8 Mart tarihinde iPhone fiyatlarını artırmıştı.

Böylece en pahalı iPhone olan 13 Pro Max 1 TB’nin fiyatı 41 bin 799 liraya kadar çıktı.

Bu cihaz Eylül 2021’de tanıtıldığında 22 bin 999 liraya satışa çıkmıştı.