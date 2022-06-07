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Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı

7 Haziran 2022
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Apple, Türkiye’de satışa sunduğu ürünlere yaklaşık üç ay sonra bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone’un 41 bin 799 liraya çıktı. Asgari ücretle çalışan biri alabilmek için 7 ay çalışmak zorunda. İşte Apple ürünlerinin son fiyatları…



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7 Haziran 2022






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