Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı

Apple, T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa sundu\u011fu \u00fcr\u00fcnlere yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7 ay sonra bir zam daha yapt\u0131. En pahal\u0131 iPhone'un 41 bin 799 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Asgari \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015fan biri alabilmek i\u00e7in 7 ay \u00e7al\u0131\u015fmak zorunda. \u0130\u015fte Apple \u00fcr\u00fcnlerinin son fiyatlar\u0131...\r\n\r\n\r\nApple'\u0131n geli\u015ftirici konferans\u0131 WWDC ba\u015flad\u0131. Apple T\u00fcrkiye, \u00fcr\u00fcnlerine zam yapt\u0131.\r\n\r\nYeni zamlarla beraber Apple, y\u00fczde 13 ile y\u00fczde 22.5 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen oranlarda zamma gitti.\r\n\r\n\u015eirket son olarak 8 Mart tarihinde iPhone fiyatlar\u0131n\u0131 art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nB\u00f6ylece en pahal\u0131 iPhone olan 13 Pro Max 1 TB'nin fiyat\u0131 41 bin 799 liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nBu cihaz Eyl\u00fcl 2021'de tan\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda 22 bin 999 liraya sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nYeni zamlarla beraber Apple \u00fcr\u00fcnlerinin son fiyatlar\u0131 \u015f\u00f6yle oldu:\r\n\r\niPhone 13 mini 128 GB,\u00a0 20 bin 999 TL\r\n\r\niPhone 13 128 GB,\u00a022 bin 499 TL\r\n\r\niPhone 13 Pro 128 GB,\u00a029 bin 999 TL\r\n\r\niPhone 13 Pro Max 128 GB,\u00a032 bin 999 TL\r\n\r\niPhone SE 64 GB,\u00a013 bin 499 TL\r\n\r\niPhone 11 64 GB,\u00a014 bin 999 TL\r\n\r\niPhone 12 mini 128 GB,\u00a018 bin 999 TL\r\n\r\niPhone 12 128 GB,\u00a020 bin 999 TL\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n