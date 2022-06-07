Kanan,dünyanın en prestijli kongresinde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kadın Futbolu Sorumlusu ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Uzman Spor Bilimci Simay Kanan, Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşen “Futbolcuların Sesi” kongresine katıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Isokinetic Medical Group işbirliğinde gerçekleşen kongre dünyanın en prestijli kongrelerinden biri olarak gösteriliyor.

Dünyada söz sahibi futbol kulüplerinde yetkili isimlerin de katıldığı kongrede bir sunum gerçekleştiren Kanan, “Kuzey Kıbrıs’taki Futbolcuların Sakatlık ve Sakatlık Endişeleri” konu başlığını irdeledi.

Aralarında uzman spor bilimciler, doktorlar, fizyoterapistlerin de bulunduğu futbol dünyasının önemli isimlerinin katıldığı kongrede; futbolun ve futbolcunun gelişimi, futbolcu performanslarının artırılması, hızlı toparlanma süreci ve sakatlıklar sonrası iyileşme ile ilgili birçok konuda sunum gerçekleşti.

Kanan, “Ülkemizi böyle bir platformda temsil etmek güzeldi. Çok keyif aldım. Kongrede çok önemli doktor, spor bilimci ve fizyoterapistler vardı. Onların önünde bu sunumu yapmak, onlardan fikir ve görüş almak çok ciddi motivasyon ve enerji kattı. Önemli olan orada aldıklarımı ülkemize entegre edebilmek. Orada kazandığım bilgi birikimini ülkemizin ve ülkemiz futbolcularına katmamız lazım”dedi.