TL yabancı para birimleri karşısında eriyor

TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı sürüyor. Sterlin 26.15 seviyesinden işlem görüyor.
Türkiye’de 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, Haziran’ın ilk gününe de rekorla başladı.
TL’nin değer kaybı artarken, dolar/TL, 20,82 TL seviyesine kadar çıktı.
döviz.com verilerine göre Dolar saat 07.15’te 20,75 TL’den alıcı buluyor. Benzer bir rekor 22,66 seviyesine gelen Euro/TL’de de kırıldı. Euro şu sıralarda 22.24 seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin 26 TL seviyesini aştı
- 1 İngiliz Sterlini (GBP) fiyatı, anlık olarak 26,1526 TL‘ye karşılık gelmektedir.
- İngiliz Sterlini (GBP) son 24 saat içerisinde %0,79, son bir haftada %6,12 oranında değişmiştir.
- İngiliz Sterlini (GBP), 01.06.2023 tarihinde 26,1526 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
- İngiliz Sterlini (GBP), 03.05.2023 tarihinde 24,5037 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
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