TL yabancı para birimleri karşısında eriyor

TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı sürüyor. Sterlin 26.15 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye’de 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, Haziran’ın ilk gününe de rekorla başladı.

TL’nin değer kaybı artarken, dolar/TL, 20,82 TL seviyesine kadar çıktı.

döviz.com verilerine göre Dolar saat 07.15’te 20,75 TL’den alıcı buluyor. Benzer bir rekor 22,66 seviyesine gelen Euro/TL’de de kırıldı. Euro şu sıralarda 22.24 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin 26 TL seviyesini aştı