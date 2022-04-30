TKP-Yeni Güçler: Kırıntılarla bireysel kurtuluş olmaz, hedef toplumsal kurtuluş olmalıdır

Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG), kırıntılarla bireysel kurtuluş olamayacağını, hedefin toplumsal kurtuluş olması gerektiğini ifade etti.

TKP-YG Genel Sekreteri Ersen Sururi 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlayamadıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl yeniden kitlesel olarak kutlayacaklarını belirterek, tüm emekçileri yarın 09.30’da Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe çağırdı.

Sururi, bir yıl öncesine kıyasla dünya genelinde işçi sınıfı açısından iyiye giden hiçbir şey olmazken, kötüye gidişin katlanarak arttığını belirterek şöyle devam etti:

“ İşçi sınıfı artık daha kötü koşullarda ve daha uzun süre çalışmaktadır. Bu kesim bir yıl öncesine göre çok daha fakirdir. En az işçi ücreti artık fakirlik sınırı dikkate alınarak belirlenmiyor. Arsızlık o boyuta ulaştı ki, en az ücret açlık sınırının altına belirlenirken, o ücreti almak için günde 8 saat yerine en az 10 saat çalışma da dayatılmış durumda.

Piyasada mal ve hizmetlere yönelik zam dalgalarının ardı arkası kesilmezken, egemen çevreler maaş ve ücretlerin azaltılmasını dayatmaya çalışıyor. Aradan geçen bir yılda Kuzey Kıbrıs’ta işçi sınıfının örgütlülüğü azalırken işveren (sermaye) sınıfının örgütlülüğü arttı.”

Kıbrıs’ta her iki taraftaki egemenlerin çözüm hedefinden uzaklaşmış durumda olduğunu ileri süren Sururi, . “Barış arayışı yerini savaş kışkırtıcılığına terk etti. Bu şartlar altında 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın anlam ve önemi misliyle artmış bulunmaktadır. “ ifadelerini kullandı.

Emekçi kitlelerinin çıkarının, günü bile kurtarmaya yetmeyen bireysel kırıntılarda değil, örgütlü direnişle toplumsal kurtuluşta olduğunu vurgulayan Sururi, “1 Mayıs emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Emek sömürücülerinin sahte mesajlarına kulak vermeyelim. Aynı zamanda Şeker Bayramı’nın arifesi olan Pazar gününü yığınsal katılımla güçlü ses veren emekçi bayramı yapalım.” dedi.