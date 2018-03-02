TKP Yeni Güçler, hükümeti eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, dolaylı vergilerin “en adaletsiz vergiler” olduğunu kaydederek hükümeti eleştirdi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında “Koalisyon hükümeti iş başına gelir gelmez ilk iş olarak resim ve harçlara yüzde 45’e varan oranlarda zam yapmayı tercih etmiştir. Bunun yanında koalisyon hükümetinin ikinci icraatı dört ortağın her birine bütçeden 500 bin TL gibi devasa ölçüde örtülü ödenek ayırması olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bunun yanında, adaylık sürecinde bu kaleme yönelik sert eleştiriler yapan Cumhurbaşkanı’na ayrılan örtülü ödeneğin 1 milyon 300 bin TL gibi astronomik bir rakama çıkarılması da son derece manidardır” denilen açıklamada, hükümet “kendi ortakları ve yandaşlarının çıkarlarına göre değil, toplumun geneline” hizmet etmeye çağrıldı.