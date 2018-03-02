Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 279 milyon 50 bin TL’lik bütçesini oybirliğiyle kabul etti.



2018 yılı bütçesini görüşen Komitenin bugünkü toplantısında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi görüşülürken ilk konuşmayı Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Ersin Tatar yaptı.

Hem asayiş hem de dışa karşı savunmada Güvenlik Kuvvetlerinin bütçesinin önemli olduğunu belirten Tatar, bu konunun toplumun her kesimi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tatar, ada ülkelerinde güvenliğin önemli olduğuna; burada yaşayan farklı kesimdeki insanların asayişini ve güvenliğini sağlamanın zahmetli olduğuna işaret etti.

Sınırların korunması noktasında da Güvenlik Kuvvetlerinin hayati görevler üstlendiğini belirten Tatar, ülke güvenliğini sağladığı için Güvenlik Kuvvetleri’ne teşekkür etti.



TOROS

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros da, Kıbrıslı Türk olarak, can güvenliğini sağlayan Güvenlik Kuvvetlerine teşekkür ederek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ülke için çok önemli olduğuna işaret etti.

Toros, ülkede çok hızlı bir defakto nüfus artışı olduğunu ifade ederek, bununla birlikte asayiş ve güvenlik konularında verilen hizmetlerin de her gün gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, görev tanımı çok dar görünen Güvenlik Kuvvetlerinin ne kadar geniş alanda hizmet verdiğine değinerek, Güvenlik Kuvvetlerinin görevleriyle ilgili örnekler verdi.

Güvenlik Kuvvetlerinin denizde verdiği hizmetleri detaylı şekilde anlatan Gündüz, münhasır ekonomik bölgenin önem kazandığı bu günlerde Güvenlik Kuvvetlerinin şartlarının güncel olması gerektiğini dile getirdi; ancak bütçede ayrılan miktarın buna yeterli olmadığını savundu.



AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı olan çağdaş ekipmanlara olanak sağlayacak mali düzenlemenin 3 yıllık protokole konmasını önerdi.



TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, bazı yerlerde mobese sistemiyle yapılan denetimlerin artırılmasının gerekliliğine işaret ederek, bu alanda kullanılmak üzere ayrılan bütçeyi sordu.

Taçoy, her zaman olduğu gibi Güvenlik Kuvvetleri bütçesine UBP’nin desteğinin tam olduğunu vurguladı.



ERDOĞAN YEL

GKK Mali Şube Bütçe Müdürü Yüzbaşı Erdoğan Yel ise, ifade edilen güzel düşünceler için teşekkür ederek, Güvenlik Kuvvetlerinin KKTC’nin savunmasını kurum olduğunu anımsatarak, GKK’nın yasal yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Personelin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin memnuniyetle karşılandığını dile getiren Yel, modernizasyon projeleri bulunduğunu ve bunlar için gerekli yazışmaların rutin olarak yapıldığını belirtti.

Yel, kendilerine tahsis edilen bütçenin yıl içinde takviye edildiğini, projelerin ilerleyebilmesi için verilecek desteklerin memnuniyetle karşılanacağını söyledi.