GG, İskele’den çekinmiyor

CHOUDHRY NET KONUŞTU:

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, zorlu Gençler Birliği karşılaşması öncesi net konuştu, “Her karşılaşmada olduğu gibi İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak bu karşılaşmaya da puan veya puanlar hedefleyerek çıkacağız”

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, yarın deplasmanda oynayacağı zorlu Gençler Birliği karşılaşmasına hazırlanıyor. Gençlik Gücü’nün hedefi bu zor karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek olacak.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, zorlu Gençler Birliği karşılaşması öncesi net konuştu, “Her karşılaşmada olduğu gibi İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak bu karşılaşmaya da puan veya puanlar hedefleyerek çıkacağız.”

Süper Lig’de eksik veya sakat futbolcular ve bunlar gibi sorunların mazeret olmadığınıbelirten Choudhry, “Süper Lig’de her takım her takımı yenebilecek güçtedir. Bu nedenle bizim için rakibin kim olduğu önemli değildir. Futbolcularımızdan en iyi futbollarını oynamalarını, 90 dakika boyunca koşmalarını istiyoruz. Bunu başardıkları zaman puan veya puanların gelmesi mümkündür” şeklinde konuştu.

25 puanlı Gençler Birliği ile 23 puanlı Gençlik Gücü arasındaki karşılaşma yarın saat 15:00’de oynanacak.

İlk devre Lefkoşa’da oynanan karşılaşmada iki takım 1-1’lik skorla berabere kalmışlardı.