Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunduğu üzere çalışma yöntemini belirledi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı. Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Menteş Gündüz de hazır bulundu.