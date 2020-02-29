Tiroid Hatalıkları Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Doğal Bitkisel Kürler

Tiroid Hastalığı İçin Doğal Kürler

Tiroit İçin Hindistancevizi Yağı Kürü

Tiroit hastaları sadece sağlıklı yağlar tüketmelidir. Sağlıklı yağlar derken saf sızma zeytinyağı, tereyağı ve hindistancevizi yağını kastediyoruz.

Tiroid hastalıklarında, hindistancevizi yağı özel bir yer tutar. Hindistancevizi yağı, orta zincirli yağ asitleri yönünden zengin bir doymuş yağdır. Orta zincir uzunluğunda trigliseritler (MCT) olarak bilinen orta zincirli yağ asitleri, metabolizma artışı ve kilo kaybı sağlar. Hindistancevizi yağı, metabolizmayı arttırırken bazal vücut ısısını da artırır ve vücuttaki depo yağların yıkımını sağlar.

Metabolizması yavaş çalışan tiroid hastaları hindistancevizi yağı kürü uygulamalıdır.

Bu kür, her gün 3 öğününüzün her birine 1 silme yemek kaşığı hindistancevizi yağı katılması şeklinde uygulanır. Hindistancevizi yağını yakmayınız, yemeklerinizi pişirdikten sonra altını kapattığınız anda üzerine ilave edip karıştırınız.

Trans yağlar, vücutta elimine edilirken oksidatifstres yaratırlar ve tiroid dokusuna zarar verirler.

Hindistancevizi yağı gibi doymuş yağlar, oksidatif stres yaratmaz ve tiroid dokusunu korurlar.

Hipotiroidi İçin Turp Ve Kereviz Kürü

Yumruk büyüklüğünde 1 kereviz rendelenir. Üzerine 2 limon suyu sıkılır, güzelce karıştırılır. Ağzı kapalı bir kaba konulup buzdolabında 1 saat bekletilir. Ayrı bir yerde, yine yumruk büyüklüğünde bir siyah turp rendelenir, bir çimdik kaya tuzu eklenerek ağzı kapalı bir kapta ve buzdolabında 1 saat bekletilir. Her iki karışım da aynı anda çıkarılır, bir kabın içine güzelce sıkarak suları süzülür ve karıştırılır. 1 çay kaşığı kimyon eklenir ve içilir.

Özellikle Hashimato’ya bağlı hipotiroidi hastalarının her gün hazırlayıp, akşam yemeğinden 2 saat sonra içmeleri son derece faydalıdır.

Tiroid Nodülleri İçin Tere Tohumu Kürü

100 ml. çörekotu yağının içine 40 gr. tere tohumu eklenerek cam bir kavanoza alınır. 14 gün boyunca karanlık ve loş bir köşede ağzı kapalı olarak bekletilir.

Her sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı olarak alınır. 3 ay boyunca devam edilmelidir.

Tiroid nodüllerini küçültmekte son derece etkili bir kürdür.

Kaynak Kitap: Dr.Ümit Aktaş-Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Kaynak: Tiroid Hatalıkları Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Doğal Bitkisel Kürler