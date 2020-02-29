Kemik Erimesi (Osteoporoz) Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Bitkisel Kürler

Kemik Erimesi İçin Doğal Kürler

Kemik erimesi (osteoporoz) özellikle menopoz sonrası kadınlar için büyük bir problemdir. Fakat maalesef genç insanlarda da kemik erimesi sıklığı giderek artmaktadır.

Burada glüten hassasiyetinin rolü büyüktür. Glüten hassasiyeti ve Çölyak hastalığı kemik erimelerine sebep olur. Kemik erimesinden şikâyetçi olan hastalar, asla buğday ürünleri yememeli ve glütensiz beslenmeye geçmelidir.

Kemik erimesinden korunmak için D vitamini seviyeniz yüksek olmalıdır. Doktorunuza rica ederek D vitamini seviyenize baktırın.

Eğer eksikse, D vitamini takviyesi kullanın. D vitamininin kan seviyesinin, 80 ng/ml olması tavsiye edilir.

Menopoz sonrası kemik erimesinden (Osteoporoz) korunmak amacıyla verilen hormon tedavileri meme kanseri riskini artırmaktadır. Bu yüzden hastalarımıza hormon replasman tedavilerini önermiyoruz.

Kemik Erimesine Karşı Kalsiyum Kürü

5 adet organik yumurta kabuğu güzelce yıkanır, cam bir kavanozun içine alınır. Üzerine 6 limonun suyu ve 2 limonun kabuğu rendelenerek konulur.

Kavanozun ağzı bir tülbentle kapatılarak serin ve loş bir ortamda bekletilir. Yumurta kabukları tam olarak eriyince, içine 2 yemek kaşığı hakiki kara kovan balı eklenir.

Koyu renkli bir şişeye alınır ve karanlık bir dolapta bekletilir. Her yemekten sonra 1 çay kaşığı alınmalıdır.

Kemik Erimesini Engelleyen Kuru Erik Kürü

Kuru mürdüm eriğinin kemik erimelerini (Osteoporoz) engellediği gösterildi.

Kemik erimesi riski taşıyanlar her gün bir avuç dolusu kuru mürdüm eriği tüketmelidirler.

Kemik Erimesi İçin Hayıt Otu Kürü

Kaynamakta olan 250 ml. içme suyunun içine 1 tatlı kaşığı hayıt otu tohumu (Vitex agnus castus) atılır. 3 dakika kısık ateşte kaynatılır.

Altı kapatılır, kapağı örtülerek 5 dakika demlenmeye bırakılır. Süzülür ve sıcak olarak içilir.

Sabah ve akşam günde 2 kez taze hazırlanıp içilmelidir. Özellikle bayanlarda görülen kemik erimesi (Osteoporoz) üzerinde etkilidir.

Kaynak Kitap: Dr. Ümit Aktaş-Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Kaynak: Kemik Erimesi (Osteoporoz) Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Bitkisel Kürler