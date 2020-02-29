Sağlık

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Bitkisel Kürler

29 Şubat 2020
Kemik Erimesi (Osteoporoz) Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş'tan Bitkisel Kürler

 

Kemik Erimesi İçin Doğal Kürler

Kemik erimesi (osteoporoz) özellikle menopoz sonrası kadınlar için büyük bir problemdir. Fakat maalesef genç insanlarda da kemik erimesi sıklığı giderek artmaktadır.

Burada glüten hassasiyetinin rolü büyüktür. Glüten hassasiyeti ve Çölyak hastalığı kemik erimelerine sebep olur. Kemik erimesinden şikâyetçi olan hastalar, asla buğday ürünleri yememeli ve glütensiz beslenmeye geçmelidir.

Kemik erimesi

Kemik erimesinden korunmak için D vitamini seviyeniz yüksek olmalıdır. Doktorunuza rica ederek D vitamini seviyenize baktırın.

Eğer eksikse, D vitamini takviyesi kullanın. D vitamininin kan seviyesinin, 80 ng/ml olması tavsiye edilir.

Menopoz sonrası kemik erimesinden (Osteoporoz) korunmak amacıyla verilen hormon tedavileri meme kanseri riskini artırmaktadır. Bu yüzden hastalarımıza hormon replasman tedavilerini önermiyoruz.

Kemik Erimesine Karşı Kalsiyum Kürü

5 adet organik yumurta kabuğu güzelce yıkanır, cam bir kavanozun içine alınır. Üzerine 6 limonun suyu ve 2 limonun kabuğu rendelenerek konulur.

Kavanozun ağzı bir tülbentle kapatılarak serin ve loş bir ortamda bekletilir. Yumurta kabukları tam olarak eriyince, içine 2 yemek kaşığı hakiki kara kovan balı eklenir.

Koyu renkli bir şişeye alınır ve karanlık bir dolapta bekletilir. Her yemekten sonra 1 çay kaşığı alınmalıdır.

Kemik Erimesini Engelleyen Kuru Erik Kürü

Kuru mürdüm eriğinin kemik erimelerini (Osteoporoz) engellediği gösterildi.

Kemik erimesi riski taşıyanlar her gün bir avuç dolusu kuru mürdüm eriği tüketmelidirler.

Kemik Erimesi İçin Hayıt Otu Kürü

hayıt otu

Kaynamakta olan 250 ml. içme suyunun içine 1 tatlı kaşığı hayıt otu tohumu (Vitex agnus castus) atılır. 3 dakika kısık ateşte kaynatılır.

Altı kapatılır, kapağı örtülerek 5 dakika demlenmeye bırakılır. Süzülür ve sıcak olarak içilir.

Sabah ve akşam günde 2 kez taze hazırlanıp içilmelidir. Özellikle bayanlarda görülen kemik erimesi (Osteoporoz) üzerinde etkilidir.

Kaynak Kitap: Dr. Ümit Aktaş-Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Kaynak: Kemik Erimesi (Osteoporoz) Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Bitkisel Kürler




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Vaka sayısı 80 bini aştı, can kaybı 2 bin 665’e çıktı

Vaka sayısı 80 bini aştı, can kaybı 2 bin 665’e çıktı

25 Şubat 2020
Photo of Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti

24 Şubat 2020
Photo of Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

Koronavirüsü ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler birer birer ortadan kayboluyor

24 Şubat 2020
Photo of Randevu hattı yeniden devrede

Randevu hattı yeniden devrede

24 Şubat 2020
Photo of Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu

24 Şubat 2020
Photo of Hastalık yüzünden son 5 yılını tamamen unuttu

Hastalık yüzünden son 5 yılını tamamen unuttu

24 Şubat 2020
Photo of “Bakanlığı hastalara yaşattıkları eziyete son vermeye çağırıyoruz”

“Bakanlığı hastalara yaşattıkları eziyete son vermeye çağırıyoruz”

24 Şubat 2020
Photo of Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!

Kalp krizinde bu belirtilere dikkat!

24 Şubat 2020
Photo of Karatay’a göre koronavirüsten korunmanın yolu kelle paça

Karatay’a göre koronavirüsten korunmanın yolu kelle paça

24 Şubat 2020
Photo of Korona virüsünün kuluçka süresiyle ilgili korkutan gelişme

Korona virüsünün kuluçka süresiyle ilgili korkutan gelişme

23 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı