Astım Hastalığı Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Etkili Doğal Bitkisel Kürler

Astım Hastalığı İçin Doğal Kürler

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın kronik hastalıklara karşı savaşan en etkili bitki kürlerinin tariflerine yer veren kitabından, şifanın ilaçlarda değil doğada olduğunu, bilimsel araştırmalara dayandırarak gözler önüne seriyor.

Astım Hastalığı İçin Doğal Kürler

Tarçınlı Şalgam Kürü

İnhalasyon (buğu) Kürü

Meyankökü Kürü

Astım Çayı

Astım Hastalığı İçin Tarçınlı Şalgam Kürü

Kaynamakta olan 3 bardak klorsuz içme suyunun içine 1 çubuk tarçın (Cortex Cinnamomum verum), 2 adet parmak büyüklüğünde meyankökü (Glycyrrhiza glabra), 5 adet tane karabiber (Pİper nigrum) ve dörde bölünmüş 2 adet mandalina büyüklüğünde şalgam (Brassica napohassica) atılır. Ağzı kapalı olarak, kısık ateşte 14 dakika kaynatılır.

Cam bir kavanoza boşaltılır, ağzı kapatılarak saklanır. Her saat başı l fincan ölçüsünde ocakta ısıtılarak ılık kıvamda içilir. 12 gün boyunca küre devam edilmelidir.

Özellikle balgam attırıcı olarak faydalıdır. Solunum yollarını tıkayan, ıslık sesine benzeyen solunum sesine neden olan, hırıltılı tip solunum şikayeti olan astım hastalarında bu kürü tavsiye ediyorum.

Astım Hastalığı İçin İnhalasyon (buğu) Kürü

Yaklaşık 30 cm. çapında büyükçe bir cam kasenin içine 2 litre kaynar su konulur. İçine 20 damla okaliptüs(Eucalyptus globulus) yağı, 6 gr. çam reçinesi ve 7 diş karanfil (Eugenia caryophyllata) eklenir.

Günde 3 kez, başınızın etrafını bir örtü ile güzelce kapatarak kasenin üzerine eğilmek suretiyle sıcak suyun buharını solumalısınız.

Astım krizlerinin gelişini hissetiğiniz anda, inhalasyon kürünü uygulamaya başlayın. Ne kadar etkili olduğunu görünce şaşıracaksınız.

Solunum Sıkıntısı İçin Meyankökü Kürü

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz içme suyunun içine 3 adet parmak büyüklüğünde meyankökü (Glycyrrhiza glabra) atın. Ağzı kapalı olarak 12 dakika kaynatın. Altını kapatın, 2 tatlı kaşığı anason (Pimpinella anisum L.), 1 tatlı kaşığı rezene (Foeniculum vulgare L.) ve 1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği (Althaea officinalis) ekleyin. Tekrar ağzını kapatarak 12 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan tamamını yudum yudum için.

Sabah ve akşam günde 2 kez taze olarak hazırlanıp içilmelidir. Solunum sıkıntılarını azaltmakta etkilidir.

Astım Çayı

1 tatlı kaşığı ebegümeci (Malva sylvestris), 1 tatlı kaşığı dağ kekiği (Thymus vulgaris) ve 1,5 tatlı kaşığı sinirli ot (Plantago lanceolata), kaynamakta olan 1 su bardağı içme suyunun içine atılır. Ağzı kapalı olarak 2 dakika kaynatılır. Altı kapatılır ve 7 dakika demlenmeye bırakılır.

Astım atakları gelmeden önce, nefesiniz sıkıştığında bu çayı içmeye başlayınız. Günde 6 bardağa kadar içebilirsiniz. Atak süresince içmeye devam ediniz. Ataklarınızı çok daha rahat atlattığınızı göreceksiniz.

Kaynak Kitap: Dr. Ümit Aktaş-Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Kaynak: Astım Hastalığı Tedavisi İçin Dr. Ümit Aktaş’tan Etkili Doğal Bitkisel Kürler