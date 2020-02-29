Çamaşır Suyu Tehlikesi! Çamaşır Suyuna Alternatif Doğal Temizleyiciler

Evinizde kullandığınız en yaygın temizlik malzemeleri düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir. Dünyada en yaygın kullanılan dezenfektanlardan biri olan çamaşır suyu oldukça tehlikeli bir maddedir.

Ne yazık ki, bunun en son örneği, Burlington, Massachusetts’te bir kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralamasıyla sonuçlandı.

Olay hala araştırılıyor, ancak olay yerinde yapılan araştırmalarda, ana suçlu ev tipi çamaşır suyunda bulunan bir bileşik olan sodyum hipoklorit olarak tanımladı. İşçinin temizlik malzemelerini karıştırdığı düşünülüyor, ancak olay hala araştırılıyor.

Düzgün kullanıldığında son derece güvenli olduğu iddialarına rağmen, özellikle çocuklarda solunum sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri araştırılmaya devam ediliyor.

Çamaşır suyunun en korkunç tehlikelerinden biri, diğer temizlik malzemeleri ile karıştırıldığında (bilerek veya farkında olmadan) ortaya çıkan içeriktir.

Çamaşır suyunun bazı tehlikeleri iyi bilinmemektedir ve insanlar ürünleri karıştırmaya ve kendilerini ve ailelerini temizlik adına tehlikeli kimyasallara maruz bırakmaya devam etmektedir.

Evinizde asla çamaşır suyu kullanmamalısınız. Sizi ve ailenizi tehlikeye atmadan kullanabileceğiniz doğal temizlik ürünlerini tercih etmelisiniz.

Çamaşır Suyu Tehlikeleri

Başka Ürünlerle Karıştırma

Çamaşır suyunun en büyük tehlikelerinden biri, bir dizi başka ürünle birleştirildiğinde tehlikeli olmasıdır. Tüm ağartma ürünlerinde amonyak veya “diğer ev kimyasalları” içeren malzemelerle birleştirmemeyle ilgili uyarı etiketleri vardır, ancak bu nasıl takip edilebilir.

Örneğin, birçok kişi bunun gibi etiketleri okumak için zaman ayırmaz. İkincisi, ortaya çıkan sorunlar etikette ana hatlarıyla belirtilmez, bu nedenle tüketiciler çamaşır suyunu diğer şeylerle birleştirmenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmayabilirler.

Üçüncüsü, temizleyicileri aynı yüzeylerde kullanmanız gerektiğinde, yüzeyi iyice durulasanız bile karıştırmamalarını garanti etmenin bir yolu yoktur.

Çamaşır Suyu Çeşitli Maddelerle Birleştirildiğinde Ne Olur?

Çamaşır Suyu + Amonyak

Bu ikisini karıştırmak potansiyel olarak ölümcül bir kombinasyon olabilir. Amonyak ve ağartıcı birleştirildiğinde, ağartıcıdaki klor kloramin gazına dönüşür. (14) Kloramin gazı maruziyeti şunlarla sonuçlanabilir:

Öksürme

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Gözlerde yanma ve sulanma

Göğüs ağrısı

Boğaz, burun ve göz tahrişi

Hırıltı

Akciğerlerde pnömoni / sıvı birikmesi

Amonyak kendi başına bir temizlik maddesi olarak ve bazı cam temizleyicilerinde bulunur. Daha da korkutucu olan, idrarda amonyak bulunmasıdır, bu da idrarla kirlenmiş herhangi bir şeyi temizlediğinizde daha da dikkatli olunması gerektiğini gösterir.

İnsanların bu şekilde zehirlenmesi nadir değildir ve sodyum hipoklorit zehirlenmesi vakalarının çoğu kalıcı etkiler olmadan çözülse de, bu kloramin maruziyetinin şiddetli akciğer hasarı gibi hasarlara neden olduğunu gösteren birçok rapor vardır. (15, 16) Bir kişinin önceden solunum problemleri olduğunda risk çoğalır. (18)

Ayrıca klorlu ağartıcı ve amonyak arasında nadir ancak olası bir etkileşim vardır. Sıvı hidrazin yani roket yakıtı. Çamaşır suyu ile birleştirildiğinde içerisinde fazla amonyak varsa, patlayıcı roket yakıtı oluşturmak mümkündür. (18)

Dürüst olmak gerekirse, bu reaksiyonu yapmak için gerekli olan amonyak ve ağartıcı miktarı muhtemelen sadece endüstriyel ortamlarda bulunur.

Çamaşır Suyu + Asidik Ürünler

Bir diğer yaygın temizlik ürünü kategorisi asidik temizleyicilerdir. Buna sirke, cam temizleyicileri, bulaşık deterjanı, klozet temizleyicileri, drenaj temizleyicileri, pas giderici maddeler ve tuğla / beton deterjanları dahildir.

Amonyak gibi, bu kombinasyon tehlikeli bir gazın salınmasına neden olur – bu sefer klor gazıdır. (19)

Kısa süreliğine bile küçük seviyelerde, klor gazına maruz kalmak aşağıdaki reaksiyonlara neden olur:

Kulak, burun ve boğaz tahrişi

Öksürük / solunum sorunları

Yanan, sulu gözler

Burun akması

Uzun süre maruz kaldıktan sonra, bu belirtiler şunlara geçebilir:

Göğüs ağrısı

Şiddetli solunum problemleri

Kusma

Zatürre

Akciğerlerde sıvı birikimi

Ölüm

Klor gazının deri yoluyla (cilt yoluyla) emilmesi ve ağrı, iltihaplanma, kabarcıklanma ve şişmeye neden olması mümkündür. Asit cildi, gözleri, kulakları, burnu, boğazı ve mideyi yakabilir.

Çamaşır Suyu + Alkol

Birçok insan saf alkolü ve asetonu temizlik maddesi olarak kullanır. Ancak, bu maddeler ağartıcıya dokunduğunda, kloroform yaratırlar. (20)

CDC’ye göre, kloroform olası bir kanserojendir, bu da 1976’da bir ilaç olarak veya diğer yaygın kullanımlar için yasaklanmasının nedenidir.

Çamaşır Suyu + Diğer Temizleyiciler

Hidrojen peroksit, fırın temizleyicileri ve bazı pestisitler gibi diğer temizleyicilere çamaşır suyu eklemek, klor gazı veya kloramin gazları gibi zararlı dumanlara neden olabilir. Sadece yapma. (23)

Çamaşır Suyu + Su

Ev tipi çamaşır suyu üzerindeki talimatlar, sadece su ile birleştirileceğini ve herhangi bir yüzeyi temizlemek için kullanılmadan önce her zaman seyreltilmesi gerektiğini açıklar (çamaşır makinesindeki su çamaşır suyu için çamaşır suyunu seyreltir).

Yeterince yüksek seviyede “organik madde” içeren su, kloroform gazı oluşturabilir. ( 24)

Zehirli Duşlar

Banyonuzu çamaşır suyu ile temizliyorsanız, duşta düşük kloroform seviyelerine maruz kalmanız muhtemeldir. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) bile bunu kabul ediyor. (25)

Tıbbi Hipotezler dergisinde 1984’te duşta kloroform maruziyetinin “ciddi bir halk sağlığı sorunu” olabileceğini öne süren bir makale vardı. (26) Dünyadaki çeşitli takip çalışmalarına rağmen bu konuda ilerleme sağlanamadı.

Dünya Sağlık Örgütü, yaygın dezenfektanlar hakkında bir açıklamada, klor ile organik maddeler reaksiyona girdiğinde kloroformun oluştuğunu açıklar. Önemli olan bir organik madde sınıfı “hümik maddeler” olarak bilinir. Bu maddelerin listesi arasında fenol ve alkol, insan idrarıyla atılan iki bileşik bulunur. (27, 28)

Banyoyu klorlu çamaşır suyu ile dezenfekte etmek, duş alırken klora maruz kalmanıza sebep olur.

Kloroform kendi başına gerçekten tehlikelidir, ancak güneş ışığına maruz kaldığında da I. Dünya Savaşı’nda kimyasal savaş ajanı olarak kullanılan daha uğursuz bir kimyasal olan fosjene dönüşebilir. (29)

Klorlu suda, bir kişi duşta sadece 10-15 dakika içinde önemli ölçüde kloroforma maruz kalınabilir. (30) Yine, temizleyici olarak kullanılan çamaşır suyunun varlığı bu miktara katkıda bulunabilir. Soluduğunuz kloroform miktarı ve cildiniz yoluyla maruz kaldığınız miktar yaklaşık olarak eşittir. (31)

ABD’deki her on kişiden sekizi vücutlarında belirgin kloroform seviyelerine sahiptir. (32) Duşunuzun uzunluğu ve sıcaklığı, maruz kaldığınız kloroform miktarını doğrudan etkiler. (34)

Tayvan’da, klorsuz suya karşı yüksek klorlu bölgeler araştırılmış ve kanser riskini karşılaştırmak için bir çalışma yapılmıştır. Araştırmacılar, toplam kanser vakalarının majör kloroform maruziyeti olan bölgelerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu keşfettiler. (33)

Bebek ve Evcil Hayvanlar İçin Riskler

Çamaşır suyunu çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmak mümkün olsa da, her yıl çok sayıda çamaşır suyu zehirlenmesi olayı yaşanıyor.

Temizlik maddeleri zehirlenme vakalarının yaklaşık %11.2’sini oluşturmaktadır (2015 yılında toplam 118.346 vaka). (34) Dünya Sağlık Örgütü çamaşır suyunu dünyada çocuklar için en zehirli toksinlerinden biri olarak listelemektedir. (35)

Evcil hayvanlar da rutin olarak ağartıcı ürünlerle temas ederler, ancak bu konuda istatistikler mevcut değildir.

Yutulursa, ağız, burun, boğaz ve mideyi yakabilir. Neyse ki, çoğu vaka da, çamaşır suyunun ağır kokusundan dolayı yutulmadığı görülmektedir.

Bilmeniz gereken ilk şey, özellikle seyreltilmemiş çamaşır suyu yutulmuşsa, çamaşır suyu maruziyetinin her zaman tıbbi bir acil durum olarak kabul edilmesi gerektiğidir.

Çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı asla kusmaya teşvik etmeyin, bu da ek hasara neden olabilir, bunun yerine ek kimyasal yanıkları önlemek ve derhal tıbbi yardım almak için onlara su içmelerini sağlayın ve hemen doktora başvurun.

Küf Büyümesini Teşvik Edebilir

Çamaşır suyunun tehlikeleri listesindeki bir başka şaşırtıcı öğe, temizlemeye yardımcı olmaktan ziyade toksik küfün büyümesini teşvik edebilmesidir.

OSHA (İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütü) küf bulaşmalarını temizlemek için çamaşır suyu kullanılmasını öneriyor. (36) EPA davayı izledi ve çamaşır suyu önerisini ortadan kaldırmak için küf yönergelerini güncelledi. (37)

Çamaşı suyu ve küf, doğuştan gelen özellikleri nedeniyle iyi karışmaz. Fırsatçı küfün hayatta kalmak için kökleri (misel) gözenekli bir yüzeye yayması gerekir.

Öte yandan, klorlu ağartıcı sadece gözeneksiz yüzeylerde çalışır ve çok hızlı bir şekilde parçalanır. Küf ile enfekte olmuş bir yüzeyde çamaşır suyu kullanmak, sadece suyun umutsuzca kuru kalması gereken bir bölgeye nem eklemesine izin vermektir.

Bazı kaynaklar, gözenekli yüzeylerde çamaşır suyu kullanımının daha önce bulunmayan alanlarda küf oluşumuna neden olabileceğini düşündürmektedir. (38)

Buradaki sonuç: küfe asla çamaşır suyu uygulamayın. Bunun yerine, zehirli küf evinizi güvenli bir şekilde atmanın en iyi yolları için OSHA veya EPA’nın küf yönergelerini izleyin.

Solunum Sorunlarını Sebep Olur

Diğer kimyasallarla birleştirmeden bile, çamaşır suyu bazı sorunlara neden olur. Çamaşır suyunun diğer temizleyicilere göre solunum problemlerine neden olma olasılığı daha yüksektir. (39)

Birçok çalışma, çamaşır suyunun astım veya kronik bronşitli insanlar için özellikle sorunlu olabileceğini bulmuştur, ancak bazı küçük çalışmalar bazı astım semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. (40 41)

Araştırmalar, çamaşır suyunun astım semptomları ile bağlantılı olduğunu ve Mesleki ve Çevresel Klinikler Birliği’nin (AOEC) çamaşır suyuna astım adı verdiğini göstermiştir. (42)

Solunum sorunlarına, özellikle astıma neden olma olasılığı en çok olan çamaşır suyu şekli, aerosol maruziyetinden kaynaklanmaktadır. (43, 44)

Klor ağartıcıların solunması sonucu diğer akciğer yaralanmaları ve solunum koşulları ortaya çıkabilir. (45, 46) Örneğin, bir çalışma, özellikle ağartıcı olmak üzere yaygın temizlik kimyasallarına maruz kalmanın, gözlemlenen KOAH geliştirme olasılığının %24-32 oranında bir artışla sonuçlandığını bulmuştur. (47)

Klor gazı ayrıca kimyasal pnömonite, öksürük, solunum zorluğu, yeterli hava alamama hissi, hışırtılı göğüs sesleri ve göğüste yanma hissine neden olabilir. Tekrarlanan maruz kalmalarda iltihaplanma ve akciğer sertliğine yol açarak solunum yetmezliğine ve muhtemelen ölüme neden olabilir. (48)

Kir Tarafından Nötralize Edildi

“Çamaşır suyu güçlü bir oksitleyici ajan gibi davranır ve genellikle yan reaksiyonlarda o kadar hızlı dağılır ki klor talebini aşan miktarlar eklenene kadar az dezenfeksiyon gerçekleştirilir.”

Başka bir deyişle, çamaşır suyu sadece organik madde olmayan yüzeylerde çalışır. Dezenfekte etmek için kullanmadan önce, etkilenen yüzeyi büyük olasılıkla çamaşır suyu ile kötü reaksiyona girecek bir şeyle iyice yıkamanız gerekir. (49)

Kaynak: Çamaşır Suyu Tehlikesi! Çamaşır Suyuna Alternatif Doğal Temizleyiciler