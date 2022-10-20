Tırmanmada final zamanı

Basel Holding ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 22 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca-Kantara yolunda gerçekleşecek.

Polaris, Near East Bank, GenPower,Limon, GoPro,Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 ekibin start alacağı yarışlarda Methoidis Grygori ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak. En çok katılım ve Çekişmenin E4 kategörisinde yaşanması beklenirken, E2 Kategörisinde ise çekişme yaşanacak. İlk iki yarışa katılamayan Tırmanma Şampiyonasının son şampiyonu Deniz Denner de bu yarışta start alacak.

Servis Alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. tırmanma yarışlarında ilk bölümün startı 12.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.

Kayıt Listesi ise şu şekilde:

1.Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo E2

2.Doğa Koyuncu Hasan Damdelen Mitsubishi Lancer Evo 9 E2

3.Kemal Topçuoğlu Behiç Topçu Honda Civic E3

4.Methoidis Arygorou Grygoris Arygorou Mitsubishi Lancer Evo III E2

5.Ahmet Bağrıaçık Huri Bağrıaçık Nissan Skyline E4

6.Hasan Yücebaş Crosskart E1

7.Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2

8.Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic E3

9.Onat Kutlar Honda Civic E3

10.Onur Gani Emine Keremoğlu Nisan Silvia E4

11.Can Yılmaz İbrahim Can Eroğlu Nissan Silvia E4

12.Tancan Kemaller Gökhan Özkarayel Nisan Silvia E4

13.Şenol Çelepçi Mehmet Çağla Ford Fiesta Proto E2

14.Nikolas Charalambos Suzuki Vitara E1