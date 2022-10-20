Spor

Tırmanmada final zamanı

20 Ekim 2022
Tırmanmada final zamanı






Basel Holding ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 22 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca-Kantara yolunda gerçekleşecek.
Polaris, Near East Bank, GenPower,Limon, GoPro,Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 ekibin start alacağı yarışlarda Methoidis Grygori ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak. En çok katılım ve Çekişmenin E4 kategörisinde yaşanması beklenirken, E2 Kategörisinde ise çekişme yaşanacak. İlk iki yarışa katılamayan Tırmanma Şampiyonasının son şampiyonu Deniz Denner de bu yarışta start alacak.
Servis Alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. tırmanma yarışlarında ilk bölümün startı 12.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.




 



Kayıt Listesi ise şu şekilde:

 

1.Deniz Denner  Ömer Topçu       Mitsubishi Lancer Evo    E2

2.Doğa Koyuncu               Hasan Damdelen              Mitsubishi Lancer Evo 9 E2

3.Kemal Topçuoğlu          Behiç Topçu        Honda Civic        E3

4.Methoidis Arygorou     Grygoris Arygorou           Mitsubishi Lancer Evo III               E2

5.Ahmet Bağrıaçık           Huri Bağrıaçık    Nissan Skyline    E4

6.Hasan Yücebaş                            Crosskart             E1

7.Gölgem Paşa   Ali Paşa Subaru İmpreza E2

8.Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu   Honda Civic        E3

9.Onat Kutlar                    Honda Civic        E3

10.Onur Gani      Emine Keremoğlu             Nisan Silvia         E4

11.Can Yılmaz    İbrahim Can Eroğlu          Nissan Silvia        E4

12.Tancan Kemaller         Gökhan Özkarayel            Nisan Silvia         E4

13.Şenol Çelepçi               Mehmet Çağla   Ford Fiesta Proto             E2

14.Nikolas Charalambos               Suzuki Vitara      E1



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20 Ekim 2022






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