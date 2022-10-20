Gazioğlu: 2022 teniste rekorların yılı oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu 2022 Yılı değerlendirmesi yaparak basın ile paylaştı.

Hasan Gazioğlu’nun açıklaması şöyle:

“2022 yılı, KKTC tenisi adına, pandeminin izlerinin tamamen silindiği, kaybettiğimiz 2 yıl sonrası, Federasyon olarak hedeflerimize odaklandığımız bir yıl oldu. 2022 yılında tüm kulüplerimizde hedeflenen öğrenci sayılarına ulaştık. Altyapılar dışında senyör, özellikle ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorisinde de ciddi talep gördük.

2022 yılında, pandemi öncesi hayata geçirmeyi planladığımız, fakat pandemi nedeniyle, ilk kez bu yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye Milli takım seçme turnuvalarına katılmak için kontenjan elde ettik. Bu gelişme sonrası 12 ve 14 yaş kategorilerinde seçmelere oyuncularımızı gönderdik. 2 oyuncumuz, Aren Baybars ve Bekir Devran Esendağlı Türkiye A Milli takımına girmeyi başaran ilk Kıbrıslı Türk tenisçiler oldular. Yine bu yıl iki kategoride Mustafa Ülker ve Çağlar Izkan A Milli takımına antrenör olarak davet aldı ve Türkiye Milli takım antrenörü olma başarısını gösteren ilk Kıbrıslı Türk antrenörler oldular.

2022 yılı aynı zamanda, KKTC Tenis tarihinde, uluslararası alanda da ilklerin yaşandığı yıl oldu. Aren Baybars, Bekir Devran Esendağlı ve Elçin Özbilen katıldıkları turnuvalarda Tennis Europe şampiyonluğu, ikinciliği ve yarı final gibi başarılara imza attılar . 2022 yılı ilk kez Tennis Europe da üst üste bu kadar başarı yakaladığımız, 14 yaş Avrupa sıralamasında Aren Baybars’ın 81nci sıraya çıkarak rekor kırdığı yıl oldu.

2022 yılında, Ulusal organizasyonlarımız da rekor rakamlara ulaştık. Tam 18 organizasyonda 2038 maç oynatma başarısını gösterdik. Büyükler Tenis Ligi yanında, 16 yaş Tenis Ligi ve ilk kez 12 yaş Tenis ligini de oynatmaya başladık.

Ayrıca 2022 yılı sonunda, kategorilerinde ilk dörde giren sporcularımızı, Güven Sigorta ile yapmış olduğumuz protokol ile acil sağlık sigortası sahibi yapıyoruz ve oyuncularımızı güvence altına alıyoruz.

Yönetime geldiğimiz günden itibaren kendimize ilke edindiğimiz, günden güne daha iyiye sloganına layık bir yıl geçirdik ve 2022 yılı tüm bu gelişmelerle 2023 yılı için, çok daha fazla sporcumuzun başarılarının konuşulacağı bir yıl olacağının, habercisi oldu.

Tüm bu başarılara ortak olan, başta tenisimizin ana teması sporcularımıza, sonra sırasıyla, bizden desteklerini eksik etmeyen sponsorlarımıza, tüm bu organizasyonların hayata geçmesi için sürekli çalışan Federasyon profesyonel kadromuza, Merkez Hakem Komitemize ve hakemlerimize, tenisin gelişimi için mücadele eden kulüplerimize ve yönetimlerine, yaptığımız çalışmalara yön veren teknik kurulumuza ve antrenörlerimize, çocuklarının başarısı için her türlü fedakârlığı yapan ailelerimize, bana takım ruhunu hissettiren yönetim kuruluma çok teşekkür ederim.”