Dr.Kemal Demirciler anısına yarıştılar

“Dr.Kemal Demirciler “ anısına düzenlediği KKTC Fitnes Ve Vücut Geliştirme Şampiyonası ve milli takım seçmeleri geçtiğimiz haftasonu Girne de gerçekleşti. Ülkemizin birçok başarılı sporcusunun milli takım seçmeleri için kıyasıya yarıştığı şampiyona izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.

Oldukça çekişmeli geçen şampiyona sonrasında elde edilen dereceler;

Master erkekler vücut geliştirme açık siklet

1.Hüseyin Çokbilen

2.Ekrem Karamehmetoğlu

Büyük erkekler klasik fizik

1.Tugay Mayın

Büyük erkekler klasik vücüt geliştirme açık siklet

1.İsmail Yahat

2.Hakan Hacımusaoğlu

3.Şener Diker

Büyük erkekler vücut geliştirme 80 kg

1.Göksel Şahan

Büyük erkekler vücut geliştirme 90 kg

1.Jovic FGB Besong

Genç erkekler atletik fizik 16-20 yaş açık siklet

1.Doğancan Karakaya

2.Ali Ekrem

Genç erkekler atletik fizik 21-23 yaş açık siklek

1.Muhammed Bestami Alın

2.Nihat Özyürekliler

3.Somtoji Ironsi

Büyük erkekler atletik fizik up to 1.70cm

1.Mehmet Kan

2.Çetin Keskinel

3.Mehmet Şanverdi

4.Salih Akif

5.Visend Mukuvere

6.Frank Chilombakwe

Büyük bayanlar bikini

1.Özen Güneralp

2.Yeşim Çelikiz Karamehmetoğlu

Büyük erkekler atletik fizik up to 1.76cm

1.Memduh Paşa

2.Batuhan Dağhanlı

3.Anıl Kartal

4.Yusuf Üçokka

5.Mehmet Ay

Büyük erkekler atletik fizik up to 1.80cm

1.Hilal Tufehe

2.Mehmet Davulcular

3.Muhammed Adman

Büyük erkekler atletik fizik over 1.82cm

1.Bektaş Kutu

2.Rifat Karaca