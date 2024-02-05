Tıp-İş, sağlık merkezlerinin hala depreme dayanıklı olmadığını kaydetti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında sağlık merkezlerinin hala depreme dayanıklı olmadığını kaydetti

Konuyla ilgili Tıp-İş’ten yapılan açıklamada, ülkede ve bölgede deprem olasılığının varlığı ve riskin arttığı gerçeği ile karşılaşılan ilk zamanlarda, yaşam alanlarını depreme dayanıklı hale getirmek konusunda başlatılan çalışmaların zamanla unutulduğu dile getirildi.

“1 yılın sonunda, olası bir depremde yaralananları yaşama bağlayacak hastanelerimizde gözle görülür bir tadilat-tamirat veya yenileme çalışması yapılmadı. Dahası deprem tatbikatı bile yapılmadı. Hastane afet ve acil durum planı oluşturulmadı ve uygulamaya girmedi” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Oysa kısa zaman önce ülkemizin en büyük kamu hastanesi olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın olayında, hastalarımızın tamamen sağlık emekçilerinin çabaları ile kurtarılabildiği hala hafızalarımızdadır.

Yeni ve geriye dönüşsüz acılar ve kayıplar yaşanmaması için, ülkemizdeki tüm sağlık merkezlerinin olası tüm acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı hale getirilmesi hayati öneme sahiptir.

Bu sebeple, hükümeti acilen harekete geçmeye, güvenli sağlık merkezleri oluşturulması için gerekli tüm çalışmaları ivedilikle tamamlamaya davet ediyoruz. Hastane afet ve acil durum planlarının oluşturularak derhal hayata geçirilmesi ve olası acil durum ve afetlerin bu planlar çerçevesinde profesyonelce yönetilmesi şarttır.”

Tıp-İş’in konunun takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, “6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden tüm insanların, hepimizi derinden yaralayan Şampiyon Meleklerimizin anıları önünde saygıyla eğiliriz. Şampiyon Meleklerimiz için başlatılan adalet arayışı ve mücadelesine verdiğimiz desteği ise bir kez daha bildirmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.