Şampiyon Melekler, depremin birinci yılında anılacak

Şampiyon Melekler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin birinci yılında Gazimağusa’da düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacak.

Depremde Adıyaman yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmen için ilk olarak yarın saat 10.00’da Gazimağusa Kabristanlığı Şampiyon Melekler Şehitliği’nde anma töreni yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yapacak. Konuşmaların ardından dua okunacak ve kabirler gezilerek çiçekler bırakılacak.

Sonrasında saat 11.15’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, video gösterimi ve şiir okunmasıyla devam edecek. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşacak. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinletisine yer verilecek ve saat 12.15’te “adalet balonlarının” sonsuzluğa bırakılmasıyla etkinlik sona erecek.

Ayrıca, saat 13.15’te Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Abide Dağlı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ve Havin Kılıç’ın; 14.45’te Atlılar Kabristanlığı’nda Perihan Çetiner’in; 15.00’te Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabirleri ziyaret edilecek.

Lala Mustafa Paşa Camisi’nde saat 15.30’da Şampiyon Melekler için mevlit okutulmasının sonrasında ise saat 16.30’da Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın ve saat 17.00’de Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edilecek.

-6 Şubat 2023…

Türkiye, geçen yıl şubat ayında “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremlerde, spor müsabakaları, sağlık ve tatil için Türkiye’de bulunan 49 KKTC vatandaşının da yaşamını yitirmesiyle Ada’ya da ateş düştü.

KKTC vatandaşlarının 35’i Adıyaman’da İsias Otel’de, 7’si Hatay ve Osmaniye’deki Saray Otel, Kırıkhan Öğretmenevi ve Uçar Otel’de ve 7’si evlerde hayatını kaybederken, spor müsabakası için Kahramanmaraş, Düzce, Gaziantep ve Adıyaman’da bulunan bir öğrenci kafilesinden iyi haber geldi. Ancak Grand İsias Otel’deki Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinin enkaz altında kaldığı açıklandı.

Enkaz altında kalan Kıbrıslı kafilenin kurtarılması için KKTC yetkililerince girişimler hemen başlarken, aynı gün uçak ve gemilerle arama kurtarma ekipleri ve öğrencilerin aileleri Adıyaman’a gitti.

İsias Otel’de 6 Şubat’ta başlayan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Gazimağusa TMK kafilesinden ilk bedenlere 8 Şubat’ta ulaşıldı, 11 Şubat’ta ise tüm kafile enkazdan çıkarıldı. Velilerden Evren Çavdır, 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Öte yandan, deprem nedeniyle KKTC’de de yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Farklı günlerde ülkeye getirilen cenazeler, Ercan Havaalanı’nda gözyaşlarıyla karşılanırken, çoğu Gazimağusa olmak üzere Yeniboğaziçi, Atlılar, Dörtyol, Vadili ve Ulukışla Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenciler İranlı ressam ve karikatürist Alireza Pakdel’in çizdiği resimle ölümsüzleşti. Bir enkazdan ay ve yıldızlardan oluşan voleybol topuna vurmak için yukarıya yükselen iki öğrencinin betimlendiği resim, çocukların anısını yaşatmak için kurulan Şampiyon Melekler Derneği’nin de amblemi oldu. KKTC’yi ziyaret edip devlet ve hükümet yetkilileriyle de görüşen Pakdel’in eseri Posta Dairesi tarafından anı pulu ve ilk gün zarfı olarak da bastırıldı.

-Adalet arayışı…

Öte yandan, İsias Otel’de hayatını kaybedenlerle ilgili adalet arayışı da sürüyor.

İsias Otel davasında adil yargılanma talep eden aileler öncülüğünde Twitter’da her akşam “isiasiçinsesver”, “isiasortakdavamız”, “isiasadaletbekliyor” paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de Türkiye basınında da yer aldı.

Voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu çocuğun isimlerini yaşatmak ve sorumlulardan hesap sormak amacıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, mart ayında kuruldu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle Gazimağusa’da yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişinin meşalelerle katıldığı yürüyüşe devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı, bu talep meşalelerin yakıldığı diğer ilçelerde de dile getirildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde depremle ilgili komiteler de oluşturuldu. Türkiye’deki depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesiyle ilgili olan komitenin üyeleri, Ankara’ya, Adıyaman’a ziyaretler gerçekleştirdi, soruşturmayla ilgili süreci takip etti.

72 kişiye mezar olan İsias Otel’e ilişkin dava 4-7 Ocak tarihlerinde görüşüldü ve ara karar açıklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5’i tutuklu 11 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bilirkişi raporları yer aldı.

Otelin 5 Ocak 1993’te ruhsatının “konut” olarak alındığını ancak 8 Kasım 2001’de ruhsatının otel olarak yenilendiği ifade edilen iddianamede, “Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9’dan 10’a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir.” denildi.

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, “2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016’da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4-7 Ocak tarihlerinde, dört gün süren duruşmalar sonunda, tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına; adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma ise 26 Nisan’da olacak.