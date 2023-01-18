Tıp-İş Genel Başkanlığına Şükrü Onbaşı seçildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Tıp-İş Genel Başkanlığına Şükrü Onbaşı seçildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Dr. Şükrü Onbaşı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) 13 Ocak Cuma günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda sendika başkanlığına Dr. Şükrü Onbaşı seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Tıp-İş’in bugün yapılan ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde belirlendi:


“Genel Sekreter: Dr. Bayram Taşseven, Mali Sekreter: Dr. Nasıf Ortaş, Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu, Sosyal ve Akademik İşler Sorumlusu: Dr. Mustafa Murat Uncu, Örgütlenme Sekreteri: Dr. Derlen Özgeç Ruso

Tıp-İş bölge temsilciliklerine ise şu isimler getirildi:

Dr. Ezgi Cemaller, Dr. Hasan Oktay Önen, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Fatma Kızıl”

 

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Tags:Dr. Şükrü OnbaşıKıbrıs Türk Hekimler Sendikası
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