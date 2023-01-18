Güzelyurt Çamurova’da 30 Ocak-3 Şubat arası atış eğitimi yapılacak

Güzelyurt Çamurova’da hava savunma silahları ile atış talimi yapılacağından 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında atış bölgesine girilmesi yasak olacak.
Güzelyurt Kaymakamlığı açıklamasında, bahse konu tarihlerinde 08.00 – l8.00 arasında Çamurova Hava Savunma Atış Alanı’nda hava savunma silahlarıyla atış yapılacak.
Girilmemesi gereken bölgelerin sınırları ise şu şekilde açıklandı:
“Batıda Kum Tepe’den Başak Mevki hattı; Doğuda Kumköy Helikopter Pisti – Yayla 500 metre güney hattı; Kuzeyde Başak Mevki 500 metre güney batısı, Yayla 500 metre güney hattı; Güneyde Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı.”
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia