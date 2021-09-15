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Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var

15 Eylül 2021
Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı:





Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor. Time’ın listesi İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında oluşturuldu.





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15 Eylül 2021


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