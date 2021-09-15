Time, en etkili 100 kişiyi açıkladı: Listede bir Türk var

D\u00fcnyan\u0131n en sayg\u0131n haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n en etkili 100 ki\u015fisini a\u00e7\u0131klad\u0131. Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO\u2019su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer al\u0131rken, en etkili 100 ki\u015fi aras\u0131nda Uluslararas\u0131 Enerji Ajans\u0131 (IEA) Ba\u015fkan\u0131 Fatih Birol da yer al\u0131yor. Time'\u0131n listesi \u0130konlar, Titanlar, Sanat\u00e7\u0131lar, Liderler ve Yenilik\u00e7iler ba\u015fl\u0131klar\u0131 alt\u0131nda olu\u015fturuldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n en etkili 100 ki\u015fisini duyurdu. \u0130\u015fte listede yer alan baz\u0131 isimler...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130KONLAR\r\nPRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE,\u00a0SUSSEX D\u00dcK\u00dc \u0130LE D\u00dc\u015eES\u0130\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNAOM\u0130 OSAKA, TEN\u0130S OYUNCUSU\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nALEXE\u0130 NAVALNY, RUS S\u0130YASET\u00c7\u0130\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBR\u0130TNEY SPEARS, \u015eARKICI\r\n\r\n\r\n\r\nB\u0130LL\u0130E E\u0130L\u0130SH, \u015eARKICI, S\u00d6Z YAZARI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFAT\u0130H B\u0130ROL,\u00a0ULUSLARARASI ENERJ\u0130 AJANSI (IEA) BA\u015eKANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nT\u0130TANLAR\r\nT\u0130M COOK, APPLE CEO'SU\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTOM BRADY, AMER\u0130KAN FUTBOLU OYUNCUSU\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSANAT\u00c7ILAR\r\nSCARLETT JOHANSSON,\u00a0AKTR\u0130S\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMARK BRADFORD, RESSAM\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOMAR SY, AKT\u00d6R\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL\u0130DERLER\r\nJOE B\u0130DEN, ABD BA\u015eKANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nX\u0130 J\u0130NP\u0130NG, \u00c7\u0130N HALK CUMHUR\u0130YET\u0130 DEVLET BA\u015eKANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKAMALA HARR\u0130S, ABD BA\u015eKAN YARDIMCISI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMAR\u0130O DRAGH\u0130, \u0130TALYA BA\u015eBAKANI\r\n\r\n\r\n\r\nDONALD TRUMP, ABD ESK\u0130 BA\u015eKANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNARENDRA MOD\u0130, H\u0130ND\u0130STAN BA\u015eBAKANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABDUL GHAN\u0130 BARADAR, TAL\u0130BAN L\u0130DER\u0130\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130L\u0130K\u00c7\u0130LER\r\nELON MUSK, TESLA VE SPACEX CEO'SU\r\n\r\n\r\n\r\nV\u0130TAL\u0130K BUTER\u0130N, B\u0130LG\u0130SAYAR PROGRAMCISI -\u00a0 ETHEREUM\u2019UN KURUCUSU\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n