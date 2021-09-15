Güney Kıbrıs’ta 230 covid-19 vakası 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 75 bin 645 test sonucu 230 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 535’e yükseldiğini açıkladı. 43’ü ağır olmak üzere 108 COVID-19 hastası tedavi edilirken hastaların yüzde 75’inin aşı geçmişi olmadığı belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle: