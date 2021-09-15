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Güney Kıbrıs’ta 230 covid-19 vakası 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 75 bin 645 test sonucu 230 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Rum sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 535’e yükseldiğini açıkladı. 43’ü ağır olmak üzere 108 COVID-19 hastası tedavi edilirken hastaların yüzde 75’inin aşı geçmişi olmadığı belirtildi.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(24 hasta)
COVID odası
19
Yoğun bakım ünitesi
5
Lefkoşa
(16 hasta)
COVID odası
12
Yoğun bakım ünitesi
4
Limasol
(32 hasta)
COVID odası
19
Yoğun bakım ünitesi
13
Larnaka
(6 hasta)
COVID odası
6
Baf
(9 hasta)
COVID odası
7
Yoğun bakım ünitesi
2
Kutsanmış
(2 hasta)
COVID odası
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(19 hasta)
entübe
19