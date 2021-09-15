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Güney Kıbrıs’ta 230 covid-19 vakası 1 can kaybı

15 Eylül 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 75 bin 645 test sonucu 230 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 535’e yükseldiğini açıkladı. 43’ü ağır olmak üzere 108 COVID-19 hastası tedavi edilirken hastaların yüzde 75’inin aşı geçmişi olmadığı belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle:



Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(24 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

5

Lefkoşa

(16 hasta)

COVID odası

12

Yoğun bakım ünitesi

4

Limasol

(32 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

13

Larnaka

(6 hasta)

COVID odası

6

Baf

(9 hasta)

COVID odası

7

Yoğun bakım ünitesi

2

Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(19 hasta)

entübe

19

 

 





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15 Eylül 2021


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