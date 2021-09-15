Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor

‘Fiyatlar arz ve talebi yansıtıyor’

Konuyla ilgili konuşan New York Üniversitesi’nde beslenme ve gıda çalışmaları öğretim görevlisi doçent Carolyn Dimitri, “Fiyatlar arz ve talebi yansıtıyor ve üretim maliyetleri yükselirse veya arz daha da kısıtlanırsa fiyatlar yükselir” dedi.

Dimitri, “İklim değişikliği muhtemelen üretim maliyetlerini artıracak ve en azından bazı yıllarda arzı azaltacak” diye konuştu.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan aşırı hava olayları nedeniyle kahve fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.