Tim Fidler Anı Golf Turnuvası şampiyonu Dr. Hasan Garabli oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşen ve kulüp oyuncuları için özel bir anlam ve öneme sahip olan CMC Golf Kulübü eski üyelerinden Tim Fidler anısına düzenlenen turnuvada Dr. Hasan Garabli 66 net ile şampiyon oldu. Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada 68 net ile Karl Crosby ikinciliği elde ederken Chris Moores da 69 net ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Aydın Türker tarafından takdim edildi. CMC’de 16 Nisan Pazar gün, Kıbrıslı Türk ve yabancı oyunculardan oluşan takımların çiftli ve tekli formatlarda oynayacak ve kulübün Onursal Başkanı Steve Brady anısına gerçekleşecek olan Brady Cup yer alacak.

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