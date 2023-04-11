Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8-9 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü) 1 Maç
Umut Arık (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
İskender Yeniçeri (Dörtyol) 2 Maç
Üner Hammaloğlu (Dörtyol) 1 Maç
Mehmet Korkmaz (Girne Halk Evi) 1 Maç
Orhan Murat Çakır (Dörtyol) 1 Maç
Haktan Çebi (Yenierenköy) 2 Maç
Emir Şeyban (Girne Halk Evi) 3 Maç
Hilmi Arıtan (Binatlı) 3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Yazıcı (SFC Boğaziçi) 1 Maç
Orçun Volkan (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
Hüseyin Ertay (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Tunahan Şencan (Girne Halk Evi)
Darbaz Dönmezsoy (Binatlı)
Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi)
Alattin Yavuz (Göçmenköy)
Bayram Özgüm (Merit Alsancak Yeşilova)
Hüseyin Genel (İncirli)
Gökhan Özer (Göçmenköy)
İbrahim Çağoğlu (Baf Ülkü Yurdu)
Hüseyin Türk (Düzkaya)
Uğurcan Başayak (Düzkaya)
Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü)
Mehmet Söker (Çetinkaya)
İbrahim Güler (Hamitköy)
Hakan Deniz (İncirli)
Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe)
Mehmet Özdil (Mormenekşe)
Ediz Güliçli (Doğan Türk Birliği)
Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği)
Ahmet Sakallı (Küçük Kaymaklı)
Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü)
Emre Ateş (Hamitköy)
Eren Akıllı (Miracle Karşıyaka)
Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka)
Arda Gürses (Lefke)
Erdem Kaba (Yenierenköy)
Tahsin Yılmaz (Lefke)
Özel Demiriz (Yonpaş Dumlupınar)