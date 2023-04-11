Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8-9 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü) 1 Maç

Umut Arık (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

İskender Yeniçeri (Dörtyol) 2 Maç

Üner Hammaloğlu (Dörtyol) 1 Maç

Mehmet Korkmaz (Girne Halk Evi) 1 Maç

Orhan Murat Çakır (Dörtyol) 1 Maç

Haktan Çebi (Yenierenköy) 2 Maç

Emir Şeyban (Girne Halk Evi) 3 Maç

Hilmi Arıtan (Binatlı) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Yazıcı (SFC Boğaziçi) 1 Maç

Orçun Volkan (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Hüseyin Ertay (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Tunahan Şencan (Girne Halk Evi)

Darbaz Dönmezsoy (Binatlı)

Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi)

Alattin Yavuz (Göçmenköy)

Bayram Özgüm (Merit Alsancak Yeşilova)

Hüseyin Genel (İncirli)

Gökhan Özer (Göçmenköy)

İbrahim Çağoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

Hüseyin Türk (Düzkaya)

Uğurcan Başayak (Düzkaya)

Emre Özsin (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Söker (Çetinkaya)

İbrahim Güler (Hamitköy)

Hakan Deniz (İncirli)

Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe)

Mehmet Özdil (Mormenekşe)

Ediz Güliçli (Doğan Türk Birliği)

Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği)

Ahmet Sakallı (Küçük Kaymaklı)

Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü)

Emre Ateş (Hamitköy)

Eren Akıllı (Miracle Karşıyaka)

Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka)

Arda Gürses (Lefke)

Erdem Kaba (Yenierenköy)

Tahsin Yılmaz (Lefke)

Özel Demiriz (Yonpaş Dumlupınar)