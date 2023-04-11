Şampiyon Melekler Sezonu 6. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 6. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile normal sezon tamamlandı.
Ligin A grubunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile DAÜ kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1 lik skorla DAÜ galip gelerek A grubunu lider tamamladı. B grubunda ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği mücadeleyi konuk takım GMBTK 4-3 lük skorla kazanarak grubu ilk sırada tamamladı.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları gruplarında birinci çıkan takımların sahasında oynanacak karşılaşmalar ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da gerçekleşecek.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları A grubu 1.si Doğu Akdeniz Üniversitesi ile B grubu 2.si Girne Amerikan Üniversitesi, B grubu 1.si Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile A grubu 2.si Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmaları oynanacak.
Alınan sonuçlar ile Yarı Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
A GRUBU 6.HAFTA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 6.HAFTA
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 3 – 4 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1 TEK ERKEKLER 1
1 TEK KADINLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU Tenis Ligi grupları ve puan durumu;
A GRUBU
1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 8 Puan
2- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 Puan
3- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 Puan
B GRUBU
1- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 8 Puan
2- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 6 Puan
3- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 4 Puan
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU YARI FİNAL MAÇLARI
29 NİSAN 2023
Saat 10:00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(DAÜ Kortları)
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
(GMBTK Kortları)