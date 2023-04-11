Şampiyon Melekler Sezonu 6. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 6. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile normal sezon tamamlandı.

Ligin A grubunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile DAÜ kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1 lik skorla DAÜ galip gelerek A grubunu lider tamamladı. B grubunda ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği mücadeleyi konuk takım GMBTK 4-3 lük skorla kazanarak grubu ilk sırada tamamladı.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları gruplarında birinci çıkan takımların sahasında oynanacak karşılaşmalar ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da gerçekleşecek.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları A grubu 1.si Doğu Akdeniz Üniversitesi ile B grubu 2.si Girne Amerikan Üniversitesi, B grubu 1.si Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile A grubu 2.si Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmaları oynanacak.

Alınan sonuçlar ile Yarı Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A GRUBU 6.HAFTA

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

B GRUBU 6.HAFTA

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 3 – 4 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1 TEK ERKEKLER 1

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU Tenis Ligi grupları ve puan durumu;

A GRUBU

1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 8 Puan

2- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 Puan

3- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 Puan

B GRUBU

1- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 8 Puan

2- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 6 Puan

3- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 4 Puan

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU YARI FİNAL MAÇLARI

29 NİSAN 2023

Saat 10:00

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

(DAÜ Kortları)

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

(GMBTK Kortları)