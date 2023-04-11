Şampiyon Melekler Sezonu 6. hafta maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Şampiyon Melekler Sezonu 6. hafta maçları tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Şampiyon Melekler Sezonu 6. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 6. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile normal sezon tamamlandı.

Ligin A grubunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile DAÜ kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1 lik skorla DAÜ galip gelerek A grubunu lider tamamladı. B grubunda ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği mücadeleyi konuk takım GMBTK 4-3 lük skorla kazanarak grubu ilk sırada tamamladı.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları gruplarında birinci çıkan takımların sahasında oynanacak karşılaşmalar ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da gerçekleşecek.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu yarı final maçları A grubu 1.si Doğu Akdeniz Üniversitesi ile B grubu 2.si Girne Amerikan Üniversitesi, B grubu 1.si Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile A grubu 2.si Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmaları oynanacak.


 

Alınan sonuçlar ile Yarı Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A GRUBU 6.HAFTA

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

B GRUBU 6.HAFTA

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 3 – 4 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1    TEK ERKEKLER    1

1    TEK KADINLAR     1

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

 

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU Tenis Ligi grupları ve puan durumu;

A GRUBU

1-           DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ                                   8 Puan

2-           GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ                            6 Puan

3-           PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ                 4 Puan

 

B GRUBU

1-           GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ              8 Puan

2-           GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ               6 Puan

3-           LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ                                             4 Puan

 

 

 

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU YARI FİNAL MAÇLARI

29 NİSAN 2023

Saat 10:00

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

(DAÜ Kortları)

 

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

(GMBTK Kortları)

 

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Tags:2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi A ve B grupları
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