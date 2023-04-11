Bellapais-Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı bir ay içerisinde tamamlanıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bellapais-Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı bir ay içerisinde tamamlanıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne Belediyesi, Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı olan ve “Kaçış Yolu” olarak adlandırılan yolun bir ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Girne Belediyesi, Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı olan ve “Kaçış Yolu” olarak adlandırılan yolun bir ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaklaşık bin 50 metre olan ve Girne’nin trafik sorununa önemli bir soluk kazandırması planlanan “Kaçış Yolu”nun altyapısının yüzde 90 oranında tamamlandığı bildirildi.


Asfalt öncesi son olarak 100 metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile asfalt öncesi malzeme serimi işlemlerinin gerçekleşeceği, ardından da asfalt dökümünün yapılacağı kaydedilen açıklamada, hava şartlarından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yolun 1 ay içerisinde tüm güvenlik önlemlerinin de alınarak halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.

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Tags:Girnekaçış yolutafikyol
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