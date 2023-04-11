Darts Süper Ligi’nde 16.hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Süper Ligi’ne dün oynanan 16’ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

On takımın mücadele verdiği ligin 16’ncı haftasında Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Minareliköy ve LEGEND rakiplerini mağlup etti.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Minareliköy, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği’ni 14-2’lik skorla geçti.

Alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Diamond Child-Gönyeli Darts Birliği (6-10)

Güzelyurt Darts Birliği- Gönyeli Av.At.K.(11-5)

Vadili Darts Derneği-Cihangir S.K.(6-10)

Cihangir Av.At.B.- Minareliköy S.K.(2-14)

LEGEND-Mağusa Kültür Derneği(13-3)

DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 16 16 0 0 196 60 48 136

2.Gönyeli Darts Birliği 16 13 0 3 179 77 39 102

3.LEGEND 16 11 1 4 153 103 34 50

4.Cihangir Av.At.Birliği 16 10 2 4 134 122 32 12

5.Diamond Child 16 9 0 7 154 102 27 52

6.Cihangir S.K. 16 6 1 9 116 140 19 -24

7.Gönyeli Av.At.K. 16 4 2 10 105 151 14 -46

8.Güzelyurt Darts Birliği 16 4 0 12 93 163 12 -70

9.Vadili Darts Derneği 16 2 4 10 92 164 10 -72

10.Mağusa Kültür Derneği 16 0 0 16 58 198 0 -140