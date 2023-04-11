Head & Shoulders Cup’da heyecan devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Head & Shoulders Cup’da heyecan devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Head & Shoulders Cup’da heyecan devam ediyor

Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head & Shoulders Cup’da birçok kategoride maçlar oynandı.

 


Alınan sonuçlar şu şekilde:

 

9 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Hera Türcan – Anna Akınına                        4/0

Mania Bagheri – Ksenııa Bıtner                   4/0

Aleksandra Petrova – Anna Akınına           3/5

Hera Türcan – Aleksandra Petrova             4/0

 

9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Alexandr Konev – Emre Çerkez                  4/1

Hasan Aren Çakartaş – Tan Osman Türe   5/3

Aren Yumurtacıoğlu – Pars Ozan                2/4

Arel Karaoğlan – Ayaz Kaan Çağlayan        1/4

 

12 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final

Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan    3/6 2/6

Enra Çakartaş – Vera Gazi                             1/6 1/6

 

12 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final

Deniz Hüseyin Önen – Kıvanç Öztuğ          6/0 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Baran Başaran            4/6 3/6

 

16 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final

Ekin Karasu – Almira Akşahin                       6/2 6/2

Sevinç Oğan – Sahil Ece Yerebakan            0/6 0/6

 

16 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final

Bora Erin – Konstantın Kan                           6/7 0/6

 

 

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