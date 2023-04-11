Head & Shoulders Cup’da heyecan devam ediyor

Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head & Shoulders Cup’da birçok kategoride maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

9 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Hera Türcan – Anna Akınına 4/0

Mania Bagheri – Ksenııa Bıtner 4/0

Aleksandra Petrova – Anna Akınına 3/5

Hera Türcan – Aleksandra Petrova 4/0

9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Alexandr Konev – Emre Çerkez 4/1

Hasan Aren Çakartaş – Tan Osman Türe 5/3

Aren Yumurtacıoğlu – Pars Ozan 2/4

Arel Karaoğlan – Ayaz Kaan Çağlayan 1/4

12 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final

Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan 3/6 2/6

Enra Çakartaş – Vera Gazi 1/6 1/6

12 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final

Deniz Hüseyin Önen – Kıvanç Öztuğ 6/0 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Baran Başaran 4/6 3/6

16 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final

Ekin Karasu – Almira Akşahin 6/2 6/2

Sevinç Oğan – Sahil Ece Yerebakan 0/6 0/6

16 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final

Bora Erin – Konstantın Kan 6/7 0/6