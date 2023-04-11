Head & Shoulders Cup’da heyecan devam ediyor

Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head & Shoulders Cup’da birçok kategoride maçlar oynandı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
9 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Hera Türcan – Anna Akınına 4/0
Mania Bagheri – Ksenııa Bıtner 4/0
Aleksandra Petrova – Anna Akınına 3/5
Hera Türcan – Aleksandra Petrova 4/0
9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Alexandr Konev – Emre Çerkez 4/1
Hasan Aren Çakartaş – Tan Osman Türe 5/3
Aren Yumurtacıoğlu – Pars Ozan 2/4
Arel Karaoğlan – Ayaz Kaan Çağlayan 1/4
12 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final
Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan 3/6 2/6
Enra Çakartaş – Vera Gazi 1/6 1/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final
Deniz Hüseyin Önen – Kıvanç Öztuğ 6/0 6/1
Erdal Arabacıoğlu – Baran Başaran 4/6 3/6
16 YAŞ TEK KIZLAR – Yarı Final
Ekin Karasu – Almira Akşahin 6/2 6/2
Sevinç Oğan – Sahil Ece Yerebakan 0/6 0/6
16 YAŞ TEK ERKEKLER – Yarı Final
Bora Erin – Konstantın Kan 6/7 0/6