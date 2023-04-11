Lise atletizm eleme yarışları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Eleme Yarışmaları başladı. Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlarda okullar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışlarına katılabilmek için yarışıyor. Kızlarda 22, erkeklerde 30 okulun yer aldığı eleme yarışları yarın tamamlanacak. İlk gün elde edilen puanlar sonunda Kurtuluş Lisesi kızlarda ve erkeklerde ilk sırada yer alırken, aynı şekilde Yakın Doğu Koleji kız ve erkek takımları ikinci sırada günü tamamladı. Kızlarda Girne Amerikan Koleji, erkeklerde Namık Kemal Lisesi günü üçüncü tamamlayan okullar oldular.

İlk gün sonunda oluşan takım sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alan okullar şu şekilde:

Genç Kız Takım Sıralaması

Kurtuluş Lisesi 214 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 194 Puan Girne Amerikan Koleji 148 Puan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 132 Puan Türk Maarif Koleji 126 Puan Namık Kemal Lisesi 121 Puan Erenköy Lisesi 103 Puan Lefkoşa Türk Lisesi 95 Puan Lefke Gazi Lisesi 86 Puan Hala Sultan İlahiyat Koleji 86 Puan

Genç Erkek Takım Sıralaması

Kurtuluş Lisesi 373 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 364 Puan Namık Kemal Lisesi 355 Puan Lefke Gazi Lisesi 334 Puan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 329 Puan Girne Amerikan Koleji 322 Puan Lefkoşa Türk Lisesi 320 Puan Atatürk Meslek Lisesi 308 Puan Hala Sultan İlahiyat Koleji 302 Puan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 299 Puan